Helene Fischer , 40, Schlagersängerin, verjüngt ihr Publikum. Es sei schon lange ein Herzenswunsch von ihr gewesen, Kinderlieder zu singen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Nun soll am 1. November ein Album mit Songs wie „La-le-lu“ oder dem „Fliegerlied“ erscheinen. „In letzter Zeit hatte ich viele Gelegenheiten, in Sachen Kinderlieder zu einem Profi zu werden“, sagte Fischer, die eine zwei Jahre alte Tochter hat. Das Album soll der Auftakt einer ganzen Serie sein, folgen sollen beispielsweise Schlaf- oder Bewegungslieder. Die „alte Helene“ sei damit aber nicht verschwunden, spätestens zu ihrer Stadiontour 2026 wolle sie auch wieder für die erwachsenen Fans auf der Bühne stehen.

Heinz Hoenig, 72, Schauspieler, soll zu Hause gesund werden. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wurde er nach 143 Tagen auf der Intensivstation in einer Berliner Klinik entlassen und von einem Krankentransport ins 250 Kilometer entfernte Blankenburg im Harz gebracht, wo er mit seiner Frau und den beiden Söhnen (3 und 1) lebt. „Er konnte es zunächst kaum glauben, endlich wieder zu Hause zu sein“, sagte seine Frau Annika Kärsten-Hoenig, 39, eine ausgebildete Krankenschwester. Hoenig war Anfang Mai wegen Herzproblemen ins Krankenhaus gebracht worden. Nachdem seine Speiseröhre entfernt wurde, lag er nach Angaben seiner Frau im künstlichen Koma. Da Hoenig nicht krankenversichert ist, musste die Familie mehrere Hunderttausend Euro für die Behandlung selbst aufbringen und sammelte dafür Spenden. Eine weitere Operation an der Aorta steht noch aus.

Hape Kerkeling, 59, Komiker, hat königliche Verwandtschaft. Er sei ein Urenkel des englischen Monarchen Edward VII. (1841-1910), sagte er der Zeit. „Es ist witzig, aber kein Witz.“ Während der Corona-Pandemie habe er keine Auftritte gehabt und aus Spaß einen DNA-Test gemacht. Dabei sei herausgekommen, dass er niederländische, britische, polnische und italienische Verwandtschaft habe. „Das hat meine Neugier herausgefordert.“ Im böhmischen Geburtsort seiner Oma Bertha kursierte schon länger das Gerücht, sie sei eine Tochter des Königs. Kerkeling besorgte sich die Geburtsurkunde, in dieser stand: „unehelich“. Er habe dann weitere Beweise für ihre royale Abstammung gefunden. Bei seinen Nachforschungen stieß Kerkeling außerdem auf 1000 Verwandte allein in den USA. „Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen!“, sagte er. „Zu einigen ist der Kontakt etwas enger, bei anderen denke ich: Verwandt hin oder her – die brauche ich jetzt nicht so. Das wird sich King Charles bei mir auch denken ...“

Julianna Margulies, 58, und George Clooney, 63, ehemalige Serien-Krankenhausmitarbeiter, sind füreinander noch immer Carol und Doug. „Wenn George und ich uns Mails schreiben, unterzeichnen wir sie bis heute mit ,Love, Carol‘ oder ,Love, Doug‘“, sagte Margulies 30 Jahre nach der Erstausstrahlung der Kult-Fernsehserie „Emergency Room – Die Notaufnahme“, kurz ER, in einem Interview mit der Television Academy. In der NBC-Soap spielt sie die Oberschwester Carol Hathaway, die in den Kinderarzt Dr. Doug Ross verliebt ist. Sie werde immer noch „sehr emotional“, wenn sie zufällig eine Wiederholung sehe oder die Titelmelodie höre. „ER ist für unsere Karrieren verantwortlich. Ich werde ER immer zu Dank verpflichtet sein.“

Igor Levit, 37, Pianist, hat einen Tasten-Tick. „Ich kann an keinem Klavier vorbeigehen, ohne zumindest den Wunsch zu verspüren, es zu kaufen“, sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur. „Manche haben es mit Schuhen, ich mit Klavieren. Ein teures Hobby.“ An seinem Job habe er schon öfter gezweifelt, „es gab Phasen im Leben, in denen wollte ich aufhören und meinen Beruf an den Nagel hängen“. Das Klavierspielen an sich sei aber nie der Grund gewesen, er habe eher Probleme mit dem vielen Reisen und dem Alleinsein gehabt. Beim Klavierspielen empfinde er immer noch dieselbe Freude und denselben Enthusiasmus wie am Anfang. Er besitzt nach eigenen Angaben aktuell vier Flügel und ein Piano.