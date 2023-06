Bei der Deutschlandpremiere seines Films "Indiana Jones" knüpft der Schauspieler an eine berühmte Rede an. Und hat Emma Watson aka Hermine etwa ein Kleid verzaubert?

Harrison Ford, 80, spielte vor hunderten Fans in Berlin auf eine berühmte Rede an: "Ich bin ein Berliner", sagte Ford, wie der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy vor ziemlich genau 60 Jahren bei seinem historischen Besuch in West-Berlin. Anlass von Fords Besuch ist freilich kein politischer, sondern die Deutschlandpremiere seines neuen Films "Indiana Jones und das Rad des Schicksals". Neben Ford waren auch die Darsteller Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge und Thomas Kretschmann dabei. Der deutsche Schauspieler Kretschmann wiederholte das Zitat später scherzhaft auf der Bühne, woraufhin Mikkelsen ebenfalls sagte: "Ich bin auch ein Berliner."

Emma Watson, 33, verwirrt ihre Fans auf Instagram mit einem Bild, auf dem sie ein hellblaues, luftiges Kleid trägt, das die Gesetze der Physik auszutricksen scheint: Statt an den Schultern der britischen Schauspielerin anzuliegen, schwebt es scheinbar über ihrem Dekolleté. Harry Potter-Fans spekulieren bereits, ob Watson, die in den Harry Potter-Verfilmungen die Rolle der talentierten Hexe Hermine Granger spielte, das Kleid verhext habe. "Das Kleid sagte wingardium leviosa", lautet ein Kommentar unter dem Post - eine Anspielung auf einen in der Geschichte um die drei Zauberschüler Harry, Ron und Hermine nicht unwichtigen Schwebe-Zauberspruch. "Bitte erklärt mir jemand, wie dieses Kleid Sinn ergibt", lautet ein anderer, beinahe verzweifelt klingender Kommentar. Die tatsächliche Auflösung ist weniger magisch: Es handelt sich um ein Kleid des spanischen Modelabels "Loewe", dessen Designer Jonathan Anderson bereits in der Vergangenheit mit derartigen Illusions-Kleidern aufgefallen war.