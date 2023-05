Gwyneth Paltrow, 50, Schauspielerin, macht den großen Ex-Partner-Wettbewerb. "Sie waren beide gute Küsser", sagte sie über die Schauspieler Brad Pitt und Ben Affleck, mit denen sie vor mehr als 20 Jahren Beziehungen hatte, im "Call Her Daddy"-Podcast. Auf die Frage, mit wem sie besseren Sex gehabt habe, antwortete Paltrow: "Das ist wirklich schwer. Denn Brad war zu der Zeit sozusagen die große Chemie, die Liebe deines Lebens. Und dann war Ben technisch hervorragend." Paltrow war in den 90er-Jahren mit ihrem Schauspiel-Kollegen Pitt verlobt, bis sie sich 1997 trennten. Später hatte Paltrow eine Beziehung mit Ben Affleck. Paltrow verglich ihre beiden Ex-Partner noch in anderen Punkten: Pitt sei romantischer gewesen und habe vermutlich den besseren Stil gehabt. Affleck habe sie eher zum Lachen bringen können, sie sei mit ihm aber auch eher in Streit geraten.

Detailansicht öffnen (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Markus Söder, 56, bayerischer Ministerpräsident, hat die Macht mit sich. Die "Star Wars"-Filme seien für ihn nicht einfach nur Science-Fiction oder Action. "Es hat etwas Religiöses, etwas Spirituelles und letztlich auch etwas Mythologisches", sagte Söder in einem Video auf Twitter anlässlich des "Star-Wars-Tages", dem inoffiziellen "Feiertag" der "Star Wars"-Fans. Söder, selbst bekennender Fan seit seiner Jugend, sagte, er habe "alle Filme gesehen, alle Spin-offs" und sei dem "Star Wars"-Universum bis heute treu geblieben. Sein Lieblingscharakter sei dabei eindeutig, "der gute alte Yoda".

Detailansicht öffnen (Foto: Isabel Infantes/dpa)

Jamie Foxx, 55, Schauspieler, hat eine beruhigende Nachricht verschickt. Erstmals seit einem medizinischen Notfall vor drei Wochen hat er sich auf Instagram gemeldet. "Weiß all die Liebe zu schätzen!!! Fühle mich gesegnet!" schrieb Foxx, bei dem nach Familienangaben "medizinische Komplikationen" aufgetreten sind. Seine Familie hatte in ihrem Statement vor drei Wochen keine Details über Foxx' Gesundheitszustand genannt, schrieb jedoch, dass er sich "durch schnelles Handeln und gute Pflege bereits auf dem Weg der Besserung" befinde.

Detailansicht öffnen (Foto: Maurizio Gambarini/dpa)

Freddy Quinn, 91, Sänger, hat die Hochzeitsnacht entspannt verbracht. Am Dienstag hatte er seine Partnerin Rosi geheiratet, wie die Bild berichtet. "Wir kennen uns so lange. Unsere Hochzeitsnacht feiern wir gemütlich vor dem Fernseher", kündigte der Sänger während der Hochzeit an. Vor der Standesbeamtin scherzte er, dass er etwas schwerhörig sei. "Sprechen Sie bitte laut - ich habe mein Hörgerät nicht drin. Aber keine Sorge: Ich hab schon mitbekommen, worum es hier geht." Das Paar ist seit mehr als zehn Jahren zusammen.

Detailansicht öffnen (Foto: Drew Gurian/dpa)

Jon Bon Jovi, 61, Sänger, glaubt an die junge Liebe. "Ich glaube nicht, dass das Alter eine Rolle spielt, wenn du den richtigen Partner findest und dich zusammen weiterentwickelst", sagte er in der Sendung "Andy Cohen Live". Sein Sohn Jake Bongiovi, 20, ist mit der 19-jährigen Schauspielerin Millie Bobby Brown verlobt. Über das Alter der beiden mache er sich keine Sorgen. "Mein Rat: Gemeinsam zu wachsen, ist klug." Alle seine Kinder hätten Menschen gefunden, von denen sie glauben, dass sie sich gemeinsam weiterentwickeln können. Millie und ihre Familie finde er "wunderbar".