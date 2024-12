Franka Potente , 50, Schauspielerin, hat ihre Krebserkrankung mit einer Hollywood-Taktik bekämpft. In einem Interview mit dem Zeit Magazin Leben sprach sie über ihre Brustkrebsdiagnose, die sie im vergangenen April erhalten hatte, und über ihren Umgang damit: „Kampfansage! Man muss ins Handeln kommen. (...) Ich wollte für den Krebs richtig stark werden.“ Sie habe sich in den Wochen vor der Operation ein intensives Sportprogramm auferlegt und auf eine gesunde Ernährung geachtet. Auf die Frage, ob sie nicht einmal gedacht habe, einfach liegenzubleiben, antwortete sie: „Ich habe mich für die Terminator-Rolle entschieden: Ich baller das jetzt durch.“ Der Tumor habe sich als nicht aggressiv herausgestellt, mittlerweile gelte sie als krebsfrei.

(Foto: manuelneuer/Instagram)

Manuel Neuer, 38, Fußballer, gibt Rätsel auf. Der Torwart des FC Bayern München teilte auf Instagram ein Foto, wie er neben einer spitz zulaufenden Metallkonstruktion steht, die mit drei Kränzen in verschiedenen Größen geschmückt und mit einigen Christbaumkugeln behängt ist. Dazu schreibt der derzeit verletzte Sportler: „Merry Christmas & happy holidays!“ Unter dem Foto sammelten sich Kommentare wie „Oida … is des euer Christbaum oda wos“ oder „Bei so einem Baum kommt der Weihnachtsmann nicht“. Ein Fan mutmaßte aber auch, dass Neuer unter die Naturschützer gegangen ist: „Vielleicht möchte er darauf hinweisen, dass es nicht nötig ist, immer mehr Bäume zu fällen.“

(Foto: David J. Phillip/AP)

Beyoncé, 43, Popstar, gibt Rätsel auf. Die Sängerin teilte auf Instagram ein Video, wie sie in Cowgirl-Montur auf einem Schimmel sitzt und im Gegenlicht die US-amerikanische Flagge schwenkt. Untermalt wird die Szene von Trompetenmusik. Am Ende des Clips erscheint in Rot auf schwarzem Hintergrund das Datum 14. Januar 2025. Dazu schreibt die Sängerin: „Schaut euch das Pferd an.“ Sie hatte in der Vergangenheit gesagt, dass sie während der Pandemie eine ganze Reihe Songs geschrieben habe, die sie als Trilogie veröffentlichen wolle. Die ersten beiden Teile, „Renaissance“ und „Cowboy Carter“, sind bereits erschienen, beide Male ist auf dem Cover Beyoncé auf dem Rücken eines Pferdes zu sehen. Möglicherweise handelt es sich bei dem kryptischen Video also um die Ankündigung von Teil Drei.

(Foto: Revierfoto/Imago)

Laura Müller, 24, Internetpersönlichkeit, und Michael Wendler, 52, ausgewanderter Schlagersänger, vergeben gerne große Namen. Auf Instagram verkündete Müller die Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes („unser Weihnachtswunder“) und verriet auch den Namen: Ocean Amor (Ozean Liebe). Der erste Sohn des Paares kam im Juni 2023 zur Welt und heißt Rome Aston.

(Foto: Kay Blake/dpa)

Britney Spears, 43, Sängerin, ist wortreich sprachlos. Auf Instagram lud sie am zweiten Weihnachtstag ein Video hoch, auf dem sie mit Champagner oder einem artverwandten Getränk in die Kamera prostet und ihrem Sohn Jayden James, 18, einen Kuss auf die Backe drückt. Ihr schriftlicher Kommentar zu dem Video besteht aus 37 Wörtern, einer Zahl und zwölf Ausrufezeichen und lautet: „Das beste Weihnachten meines Lebens!!! Ich habe meine Jungs seit 2 Jahren nicht mehr gesehen!!! Tränen der Freude und buchstäblich in Schock jeden Tag koo koo verrückt so in der Liebe und gesegnet!!! Ich bin sprachlos, danke Jesus!!!“ Jayden James und der zweite Sohn, Sean Preston, 19, stammen aus Spears’ Ehe mit dem Tänzer Kevin Federline, zeitweise hatte dieser das alleinige Sorgerecht.

(Foto: Carsten Koall/Getty Images)

Olaf Scholz, 66, Bundeskanzler, ist kein Pantoffelheld. Er benutze keine Hausschuhe, sagte der SPD-Politiker im Wochenendpodcast der Zeit. „Ich laufe in der Regel barfuß, wenn ich privat bin.“ Wenn er nach Hause komme, ziehe er sich sofort um, „dann trage ich irgendeine Variante von Jeans“. Auf die Nachfrage der Moderatorin, ob er keine Jogginghose anziehen würde, antwortete Scholz: „Keine Jogginghose, da halte ich mich ganz an Karl Lagerfeld.“ Von dem 2019 gestorbenen Designer stammt das Zitat: „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“

(Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Lutz van der Horst, 49, Außenreporter bei der „Heute Show“, empfindet Zahlen als Qualen. „Bei Zahlen blockiert mein Gehirn total, ich kann mir nicht mal die Geburtsjahre meiner Eltern merken“, sagte der Komiker der Neuen Osnabrücker Zeitung. In der Schule sei Mathe für ihn das Schlimmste gewesen, dicht gefolgt von Geschichte, „weil ich mir die ganzen historischen Daten nicht merken konnte“. In den Neunzigern, als man sich noch Wunschnummern für sein Handy aussuchen konnte, hat van der Horst sich deshalb eine Nummer geben lassen, die seiner Gedächtnisleistung angemessen war. „Seitdem habe ich die einfachste Nummer der Welt.“