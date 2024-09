Florence Pugh , 28, Schauspielerin, braucht Zeit zum Durchatmen. Sie habe tatsächlich zum allerersten Mal in ihrer Karriere um eine Sommerpause gebeten, sagte sie der britischen Ausgabe der Vogue . „Letztes Jahr bin ich plötzlich aufgewacht und habe gedacht: Ich hasse es, wie viel ich von meinem Leben verpasst habe.“ Sie sei „ein absolutes Arbeitstier“, sagte die Britin, aber ihr sei bewusst geworden, dass sie erschöpft sei. „Ja, ich möchte für immer Karriere machen, aber das wird nicht möglich sein, wenn ich mich zu Tode schufte.“ Pugh hat seit ihrem Debüt im Jahr 2014 an mehr als 20 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt.

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Kürsat Yildirim alias Chico, 43, Lotto-Millionär, trennt sich von seinem Kindheitstraum. Der ehemalige Kranführer aus Dortmund, der nach seinem 9,9-Millionen-Euro-Gewinn vor zwei Jahren deutschlandweit Prominenz erlangte, hat sich entschlossen, seinen Ferrari 488 Pista (Neupreis 730 000 Euro) zu verkaufen. Das bedeute nicht, dass er Geldsorgen habe, sagte er der Bild-Zeitung, er sei einfach „etwas vernünftiger geworden“. Das Auto sei nur totes Kapital, es koste zu viel im Unterhalt, alleine für die Versicherung müsse er 5580 Euro im Jahr bezahlen. Er lege sein Geld jetzt lieber in Immobilien an. „Und ich habe ja noch meinen Porsche.“

Detailansicht öffnen (Foto: Florian Peljak)

Bushido, 45, Noch-Rapper, hat jetzt die Lizenz zum Makeln. „Meine Frau und ich sind nun offizielle Immobilienmakler in Dubai“, schrieb er in einer Instagram-Story. Grundvoraussetzung dafür ist ein viertägiger Kurs beim Dubai Real Estate Institute, der umgerechnet knapp 600 Euro kostet, und eine Abschlussprüfung bei der staatlichen Immobilienbehörde. Bushido postete einen Screenshot, auf dem das Wort „bestanden“ zu lesen ist. Der Rapper hatte kürzlich angekündigt, 2026 ein letztes Mal auf Tournee zu gehen und danach seine Karriere zu beenden.

Detailansicht öffnen (Foto: Angela Weiss/AFP)

Chappell Roan, 26, Sängerin und Songschreiberin, will lieber keine Preise gewinnen. Die US-Amerikanerin aus Missouri, eine der Pop-Aufsteigerinnen des Jahres, sagte dem britischen Magazin The Face, sie sei „sehr verängstigt und verwirrt“ über ihren neuen Ruhm. Ihre Mutter würde sicher gerne zur Verleihung der Grammys oder der Brit Pop Awards gehen, vermutete Roan, „aber ich hoffe irgendwie, dass ich nicht gewinne“. Dann würde man von ihr ablassen und sie könnte sagen: „Schaut, Leute, wir haben es versucht und nicht gewonnen, also bye-bye.“

Detailansicht öffnen (Foto: Ian West/dpa)

Ed Sheeran, 33, Sänger, hat eine Joggerin beflügelt. Die Frau namens Nikki Atkins erzählte der BBC, sie sei einen Londoner Kanal entlanggelaufen, als sie plötzlich Musik vernommen und auf einem Boot einen Mann mit roten Haaren entdeckt habe. Sie habe sich gedacht: „Der sieht ein bisschen aus wie Ed Sheeran.“ Als sie nähergekommen sei, habe sie festgestellt, dass es sich tatsächlich um den Sänger handelte. Auf einem Video, das die BBC auf der Plattform X teilte, ist zu sehen, wie Sheeran ihr zuruft: „Hallo, irgendwelche Wünsche?“ Anschließend singt er für sie den Song „Tenerife Sea“ und schickt ihr ein „Genieß den Rest deines Laufs!“ hinterher. Die Joggerin sagte, ihr sei ein wenig schwummrig geworden. „Das hat sich so surreal angefühlt.“