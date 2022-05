Rut Larsson, 103, Schwedin, ist die älteste aktive Fallschirmspringerin der Welt. Larsson absolvierte etwa 200 Kilometer südwestlich von Stockholm einen Tandemsprung. Wie ein Video des schwedischen Rundfunksenders SVT zeigte, segelte sie bei strahlend blauem Himmel zu Boden, wo sie von Helfern und ihrem Rollator in Empfang genommen wurde. "Das war wunderbar schön dort oben", sagte sie im Anschluss. Bereits im Jahr 2019 hatte Larsson zum ersten Mal einen Tandemsprung absolviert, der jetzige ist somit der zweite ihres langen Lebens. Altersrekordhalterin war zuletzt die US-Amerikanerin Kathryn Hodges, die im August 2019 in der Nähe von Seattle im Alter von 103 Jahren und 129 Tagen aus einem Kleinflugzeug gesprungen war.

Tom Cruise, 59, Schauspieler, bricht seinen eigenen Rekord. Sein neuer Film "Top Gun: Maverick" hat am Startwochenende 248 Millionen US-Dollar eingespielt, meldet der Branchendienst Deadline. Für Cruise ist das ein persönlicher Startrekord, für die Produktionsfirma Paramount Pictures nach "Transformers - Die Rache" das zweitbeste Startergebnis.

Snoop Dogg, 50, Rapper, hat seine für dieses Jahr geplanten Tour-Termine außerhalb der USA abgesagt. Familiäre Verpflichtungen und anstehende Fernseh- und Filmprojekte wurden auf seinen Social-Media-Accounts als Gründe genannt. Im September hätte der Musiker auch in Berlin und Oberhausen auftreten sollen.

Sebastian Koch, 59, Schauspieler, hat beim Seriengucken erst den richtigen Modus finden müssen. "Früher habe ich kaum Serien geguckt, weil ich immer wissen muss, wie es ausgeht", sagte Koch der Deutschen Presse-Agentur. "Das heißt: Ich gucke, bis mir die Augen zufallen. Und die fallen nicht so leicht zu, schrecklich." Jetzt werde es langsam besser. "Mittlerweile kann ich auch zwei Folgen gucken und dann schlafen gehen", sagte Koch, der an diesem Dienstag seinen 60. Geburtstag feiert.

Amalia, 18, niederländische Kronprinzessin, wird Studentin. Sie werde ab September das interdisziplinäre Bachelorstudium Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft in Amsterdam absolvieren, wie der Hof in Den Haag mitteilte. Damit bricht Amalia mit einer Familientradition: Sowohl ihr Vater, König Willem-Alexander, als auch ihre Großmutter Beatrix hatten im niederländischen Leiden studiert. Amalia will mit anderen Studierenden in einer Wohngemeinschaft wohnen, teilte der Hof mit. Die älteste Tochter des Königs hatte im vergangenen Jahr in Den Haag Abitur gemacht und sich dann eine ein Jahr dauernde Auszeit genommen.

Masud Akbarzadeh, 41, Comedian ("Die Anstalt"), ist jetzt auch Botschafter in Sachen Umwelt. Er wurde bei einem Berliner Festival zum "Spezialagenten für nachhaltigen Humor" gekürt - zum "S.A.S.H." ("Special Agent for Sustainable Humor"). Damit soll er helfen, "17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung" einzufordern - und zwar bei jeder sich bietenden Gelegenheit, "nachdrücklich, beharrlich, aber vor allem: mit Humor", wie die Organisation "Comedy for Future" mitteilte.