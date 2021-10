Detailansicht öffnen (Foto: John Timms/DC Comics)

Superman, 80, ist neuerdings bisexuell. In der fünften Ausgabe einer neuen Superman-Serie verliebt sich Jon Kent, das Kind des früheren Supermans Clark Kent und der Journalistin Lois Lane in den Reporter Jay Nakamura, berichtet CNN. Zuvor sei er aufgrund seiner vielen Heldentaten geistig und körperlich etwas ausgebrannt. Seine Liebe spiegele die Erfahrungen vieler Comic-Fans, meinte auch der Autor der Serie, Tom Taylor. Das neue Comicalbum soll im November erscheinen.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Ed Sheeran, 30, britischer Popstar, hat interessante Details zum Heiratsantrag an seine Ehefrau Cherry Seaborn im Jahr 2019 verraten. In der schwedisch-norwegischen Talkshow "Skavlan" berichtete er, er habe bei Sonnenuntergang und Wein um die Hand seiner ehemaligen Mitschülerin anhalten wollen und dafür sogar eine Pergola im Garten errichtet. Allerdings habe es an dem Tag sehr stark geregnet, er sei dennoch auf die Knie gegangen und habe gefragt: "Willst du mich heiraten?" Sie habe darauf geantwortet: "Machst du Witze?" Danach habe zunächst Stille geherrscht und erst auf die Nachfrage ",Bitte?'" habe sie eingewilligt. Eine Verschiebung des Termins sei leider nicht möglich gewesen, da in dem Ring bereits das Datum eingraviert war. Zuvor habe er Seaborn immer wieder aufgefordert, mit ihm durch den Regen zu spazieren, was sie allerdings abgelehnt habe. Das Paar hat mittlerweile eine Tochter.

Detailansicht öffnen (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Ralph Siegel, 76, Komponist ("Griechischer Wein"), musste für sein Musical einen Kredit aufnehmen. Zuvor seien ihm Produzenten abgesprungen, ein Theater sei pleitegegangen und dann habe die Corona-Pandemie die Premiere im Festspielhaus Füssen gleich zweimal verhindert. "Also bin ich zur Bank gegangen und habe mir einen Kredit geholt", sagte Siegel der Deutschen Presseagentur. "Ich muss wahrscheinlich mindestens 85 werden, um mindestens einen Euro von dem Geld wiederzusehen". "Zeppelin" hat an diesem Samstag (16. Oktober) im Festspielhaus Neuschwanstein Premiere.

Detailansicht öffnen (Foto: Georg Wendt/dpa)

Guido Maria Kretschmer, 56, Fernsehmoderator und Modedesigner, hat jetzt eine eigene Figur im Berliner Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds. Sein Abbild finde sich dort neben den wächsernen Models Heidi Klum und Kendall Jenner, schreibt das Boulevardblatt B.Z. Angeblich hätten sich Besucher schon lange eine Figur von ihm gewünscht, erklärte dazu die Marketingleiterin der Schau. Kretschmer sagte, für ihn sei durch den Wachsabdruck ein Traum in Erfüllung gegangen.