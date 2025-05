Veronica Ferres , 59, Schauspielerin, ist eine Trinkbetrügerin. „Für mich ist das Arbeit und die Tage sind zwischen 16 bis 18 Stunden lang“, sagte sie in Cannes über ihr Trinkverhalten bei den Filmfestspielen. „Deshalb tue ich immer nur so. Ich stoße an, aber ich nippe nie.“ Auch wenn sie Dreharbeiten habe, verzichte sie auf Alkohol: „Wenn man jeden Tag vor der Kamera steht – auch keinen Tropfen“, sagte sie. Mit dem Verkatertsein kennt sie sich aber offenbar dennoch gut aus, sie empfiehlt ein Gegenmittel mit einer „hohen Konzentration von Mineralien, Vitaminen und Elektrolyten“.

(Foto: Helmut Fricke/dpa)

Johann Lafer, 67, österreichischer Fernsehkoch, bietet seinem Landsmann und Gewinner des Eurovision Song Contests JJ an, zusammen mit der Youtuberin Sally Özcan für ihn zu kochen. „Sally und ich kommen freiwillig. Uns musst Du nicht bezahlen, wir kochen für Dich“, sagte Lafer in der Hörfunk-Show „Das große SWR3 Grillen“ am Sonntag. Auf dem Menü könnten Spareribs stehen, nach eigenen Angaben JJs Lieblingsessen. „Ja, das können wir schon machen. Richtig schön amerikanische mit toller, pikanter Soße“, gab Lafer einen Vorgeschmack. Als Dessert soll es Kaiserschmarrn geben.Zuvor gratulierte Lafer dem 24-jährigen Opernsänger zum Sieg bei dem Wettbewerb in Basel.

(Foto: Jordan Strauss/dpa)

Carey Hart, 49, Motocross-Fahrer, entschuldigt sich bei seiner Ehefrau. „Ich hatte einen ziemlich üblen Sturz beim Training am Donnerstagmorgen“, schrieb Hart, der mit der Sängerin Pink, 45, zwei gemeinsame Kinder hat, auf Instagram, dazu teilte er Fotos von einer großen, zugenähten Bauchwunde. „ Bei der Landung aus einem Sprung habe sich die Lenkstange in seinen Bauch gebohrt, führte Hart aus. „Soweit ich weiß, wurde mein Dünndarm vom Dickdarm abgetrennt. Mir geht es gut und ich werde mich davon erholen.“ Hart bedankte sich bei seiner Ehefrau für ihre Unterstützung im Krankenhaus. „Tut mir leid, dass ich dir das wieder einmal zugemutet habe.“