Britney Spears, 40, US-Sängerin, hat ein Lied gesungen. Sie habe ihre Stimme seit "extrem langer Zeit" nicht mehr geteilt, schrieb Spears auf Instagram zu zwei kurzen Videoclips, in denen sie ihren früheren Hit-Song "Baby One More Time" anstimmt. Mit dunkler, kräftiger Stimme singt Spears abgeänderte Versionen ihres Hits von 1998, gänzlich ohne Instrumente, in einem abgedunkelten Raum. Sie sei gerade dabei, Wäsche zu sortieren und zu waschen, schreibt die Sängerin in einem längeren Posting.

Detailansicht öffnen Kimi Räikkönen (Foto: Florent Gooden/imago)

Kimi Räikkönen, 42, finnischer Ex-Rennfahrer, hat im Toskana-Urlaub einem eingesperrten Hund geholfen. Ein Video auf Instagram zeigte, wie der frühere Formel-1-Pilot mit seiner Tochter einen Becher durch das geöffnete Fenster eines geparkten Autos hielt. Räikkönen habe seinen Eisbecher ausgeleert, mit Wasser gefüllt und es dem Hund in dem Auto gegeben, schrieb dazu Gino Rosato, ein Freund des Ex-Rennfahrers, der die Szene auf Instagram gepostet hatte. Unter dem Beitrag dankten zahlreiche Nutzer dem 42 Jahre alten Finnen für die Tat.

Detailansicht öffnen Bruce Willis (Foto: Angela Weiss/AFP)

Bruce Willis, US-Schauspieler, 67, ist auf das Hochhausdach des Films "Stirb langsam" zurückgekehrt. Ein kurzes Video davon postete seine Frau, Emma Heming, auf Instagram. Es zeigt den Schauspieler, der krankheitsbedingt seine Filmkarriere beendet hat, auf dem Bürohochhaus in Los Angeles, er lehnt an einem Geländer, schließlich endet der Clip mit einigen Szenen aus dem "Stirb langsam"-Film. Willis spielt in dem Film die Rolle des Polizisten John McClane, der im Alleingang gegen Gangster kämpft und Geiseln aus dem besetzten Wolkenkratzer rettet. Heming, 44, versah das Video mit dem Hinweis "Nakatomi Plaza 34 Jahre später" in Erinnerung an den Kinostart im Jahr 1988.

Detailansicht öffnen Maria Scharapowa (Foto: Ian West/dpa)

Maria Scharapowa, 35, Ex-Tennisstar, ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin und frühere Weltranglistenerste stellte Sohn Theodore auf ihrem Instagram-Konto der Öffentlichkeit vor. "Das schönste, herausforderndste und dankbarste Geschenk, dass sich unsere kleine Familie hätte wünschen können", schrieb Scharapowa zu dem Foto, das sie mit Baby und ihrem Partner Alexander Gilkes, 43, zeigt. Laut der Nachricht wurde Theodore bereits am 1. Juli geboren.