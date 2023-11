Helene Fischer, 39, Schlagersängerin, teilt ihr Baby jetzt mit Shirin David, 28, Rapperin. Zehn Jahre nach der Veröffentlichung des Schlagers "Atemlos" haben die beiden gemeinsam eine neue Version aufgenommen. Wie das klingt, kann man bereits auf Instagram hören. David nennt Fischer darin eine "Rieseninspiration": "Das ist so krass für mich, weil das ist so dein Baby", sagt die Rapperin. Fischer ist offenbar auch David-Fan: "Ich find sie als Mensch wahnsinnig toll, ich mag sie als Künstlerin", erklärt sie in dem Video. "Ich feier das total." David motiviere junge Mädchen und stehe auch für Frauen so toll ein. "Ich find sie einfach sehr ehrlich."