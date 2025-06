Brad Pitt, 61, US-Schauspieler, ist durch eine Filmpremiere einer gefährlichen Situation entkommen. Womöglich wussten die drei Einbrecher, die am Mittwochabend in sein Anwesen in Los Angeles eindrangen, aber auch, dass Pitt nicht zu Hause war. Die Diebe kletterten nach übereinstimmenden Medienberichten gegen 22.30 Uhr Ortszeit über einen Zaun und stiegen durch ein Fenster in die Villa ein. Pitt feierte noch am Montagabend in London die Premiere seines neuen Kinofilms „F1“. Offenbar durchwühlten die Kriminellen das Gebäude im noblen Stadtteil Los Feliz und entkamen mit diversen Gegenständen als Beute, wie NBC News unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete. Laut US-Medien gibt es derzeit eine Welle von Einbrüchen in Promi-Villen der Gegend. Am Valentinstag etwa traf es Schauspielerin Nicole Kidman und Musiker Keith Urban, wenige Tage zuvor Fußballstar Olivier Giroud.