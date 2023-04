Joasia Zakrzewski, 47, Ultramarathon-Läuferin, war verdächtig schnell. Die schottische Ärztin hatte bei einem Lauf von Manchester nach Liverpool Anfang April den dritten Platz erreicht, aber offenbar fuhr sie ein Stück mit dem Auto. Über rund 2,5 Meilen (4 Kilometer) des 50 Meilen (ca. 80 Kilometer) langen Laufs habe sie ein Fahrzeug benutzt, berichtete die BBC. Geodaten hätten gezeigt, dass sie eine Meile in nur einer Minute und 40 Sekunden zurückgelegt habe. Auch Aussagen von anderen Teilnehmern hätten den Verdacht erhärtet, sagte der Chef des GB Ultras Race. Zakrzewski ist britische Rekordhalterin über 100 und 200 Meilen. Der Vorfall tue ihr aufrichtig leid, sagte ein Freund der Läuferin der BBC. Zakrzewski habe sich unwohl gefühlt, nachdem sie erst am Vorabend aus Australien angereist war. Der Fall wird nun vom Laufverband Trail Running Association geprüft.

Detailansicht öffnen (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa)

Boris Becker, 55, Ex-Häftling, teilt private Familienmomente. Ein Schnappschuss auf Instagram zeigt ihn beim Mittagessen mit Mutter Elvira, Schwester Sabine und Nichte Carla im Tennisclub Blau-Weiß Leimen. Der ehemalige Tennisprofi hatte bis kurz vor Weihnachten in Großbritannien im Gefängnis gesessen. Nun soll er nach Informationen der Bild-Zeitung wieder in seinem einstigen Heimatort gemeldet sein - und zwar bei seiner Mama. Unter der Adresse sei er "vorübergehend wohnhaft", wie aus einem offiziellen Schreiben hervorgehe. Ob er auch dort lebt, ist nicht bekannt.

Detailansicht öffnen (Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Elena Reygadas, 46, Restaurantbesitzerin, ist die beste Köchin der Welt. Die britische Rangliste "50 Best" führt die Mexikanerin in diesem Jahr auf dem Spitzenplatz, in den Jahren davor wurden eine Peruanerin und eine Kolumbianerin gekürt. In der Laudatio wurde vor allem ihr Einsatz für traditionelle Gerichte und die einheimische Biodiversität gelobt, zitiert der Spiegel aus einer AFP-Meldung. Reygadas koche schon seit sie ein Kind ist, sie studierte englische Literatur und lernte in London kochen, 2010 eröffnete sie ihr eigenes Restaurant Rosetta in Mexiko-Stadt. Dort ist sie auch Küchenchefin und serviert unter anderem selbstgemachte Hoja-Santa-Tortellini und Pipián, eine traditionellen Sauce aus Gemüse, die ihre Wurzeln in der Maya- und Aztekenkultur haben soll.

Detailansicht öffnen (Foto: Hannes P Albert/dpa)

Mia Julia, 36, Partysängerin ("Mallorca, da bin ich daheim"), weiß um ihre Bedeutung für die Stimmung deutscher Mallorca-Touristen. "Wir hätten jetzt die Chance zu zeigen, dass man uns ernst nehmen sollte. Wir sind ein wichtiges Genre bei uns in der Gesellschaft. Die Leute wollen einfach gute Laune", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn jetzt natürlich jeder nur noch Schrott rausbringt, dann ist es für uns natürlich scheiße". Im vergangenen Jahr schafften es mehrere Hymnen von der deutschen Partymeile auf Mallorca in die heimischen Charts, allen voran der offizielle Hit des Jahres 2022, "Layla". An diesem Wochenende startet die Partysaison am Ballermann offiziell mit dem Opening des berühmten Bierkönigs.

Detailansicht öffnen (Foto: Jörg Carstensen/dpa)

Tim Raue, 49, Fernsehkoch, und seine zweiten Ehefrau Katharina haben sich am Telefon verliebt. Das erzählte das Paar, das seit sieben Jahren zusammen ist, nun in der Bunten. In der Kennenlernphase sei Katharina krank gewesen: "Sie musste das Bett hüten. Ich habe sie morgens, mittags und abends angerufen und zugetextet. Wir haben sicher zwölf Stunden am Tag telefoniert", sagte Raue. Seine heutige Frau hat das offenbar überzeugt: "Ich habe einen Tim kennengelernt, den draußen so niemand kennt, und mich Hals über Kopf am Telefon in ihn verliebt."

Detailansicht öffnen (Foto: Michael Buholzer/dpa)

TRX-293 Trinity, mehrere Millionen Jahre alt, seltenes Dinosaurier-Skelett, hat einen neuen Besitzer. Es wurde in Zürich versteigert und bleibt nach Angaben des Auktionshauses Koller in Europa. Der bislang anonyme Käufer des T. rex habe 5,5 Millionen Franken (rund 5,6 Millionen Euro) bezahlt. Er machte ein Schnäppchen: der Verkaufspreis lag am unteren Ende der Schätzung (fünf bis acht Millionen Franken). Das Skelett "Trinity" ist 11,6 mal 3,9 Meter groß. Bei der Auktion war nur der Kopf ausgestellt, immerhin 1,40 mal 1,20 Meter und 100 Kilogramm schwer. Insgesamt sind die Knochen in neun Kisten verpackt. Im Auktionspreis inbegriffen war die Montage der Knochen auf den Gestell in Lebensgröße. Verkäufer war ein Privatbesitzer, der anonym bleiben wollte.