Boris Becker , 56, Tennislegende, hat seine dritte Ehe in einem Kloster geschlossen. Laut Medienberichten heiratete er am Samstag in der ehemaligen Abtei „La Cervara“ im italienischen Küstenort Portofino die Risikoanalystin Lilian de Carvalho Monteiro , 34, die aus dem zentralafrikanischen Land São Tomé und Príncipe stammt. Passend zur Lokalität herrschte rund um die Trauung große Verschwiegenheit. Es sickerten bislang keinerlei Fotos nach außen, der Grund: Becker, der in Großbritannien wegen Insolvenzdelikten siebeneinhalb Monate in Haft saß, soll die Bildrechte meistbietend verkauft haben. Der Bild -Zeitung zufolge wurde sogar die Hochzeitstorte, die um 18.50 Uhr zum Kloster gefahren wurde, von Sicherheitsleuten vor neugierigen Blicken abgeschirmt. Unter den Gästen sollen Beckers Söhne aus erster Ehe, Noah, 30, und Elias, 25, gewesen sein, der niederländische Ex-Fußballer Ruud Gullit sowie zahlreiche Sport- und Unternehmerfreunde des Paares.

Detailansicht öffnen (Foto: Dan Charity/dpa)

Harry, 40, ausgewanderter britischer Prinz, hat von seinem Vater einen digitalen Geburtstagskuchen bekommen. Charles III. teilte am Sonntag auf dem offiziellen X-Account der Königsfamilie ein Foto seines Zweitgeborenen und schrieb dazu: „Ich wünsche dem Herzog von Sussex heute einen sehr glücklichen 40. Geburtstag!“, garniert mit einem Torten-Emoji. Im vergangenen Jahr hatte der König noch von offiziellen Glückwünschen abgesehen, doch den runden Geburtstag nahm er nun offensichtlich zum Anlass, einen Schritt auf seinen Sohn zuzugehen. Seit Harry und seine Frau Meghan sich vor mehr als vier Jahren aus der ersten Reihe der Königsfamilie zurückgezogen haben, gilt das Verhältnis zwischen Vater und Sohn als angespannt bis zerrüttet.

Detailansicht öffnen (Foto: Vianney Le Caer/Vianney Le Caer/Invision/AP)

Janet Jackson, 58, Sängerin, erinnert sich an einen peinlichen Moment. In einem Video, das die britische Vogue veröffentlichte, erzählte die US-Amerikanerin, wie ihr in den 1990er-Jahren im Beisein von Queen Elizabeth II. die Hose platzte. Sie habe bei dem Auftritt ihren Song „Rhythm Nation“ dargeboten, und als sie beim Tanzen in die Hocke gegangen sei, sei die Naht gerissen und ihr Hintern zum Vorschein gekommen. „Ich dachte nur: Oh mein Gott!“, sagte Jackson, „und dann spürte ich die Luft da hinten, und so wusste ich, dass es wirklich passiert war.“ Ihr sei nichts anderes übrig geblieben, als spontan die Choreografie zu ändern. Sie habe sich, anders als vorgesehen, nicht mehr auf der Bühne umgedreht: „Ich habe ihr nie den Rücken zugekehrt.“

Detailansicht öffnen (Foto: Michael Tran/AFP)

Jennifer Lopez, 55, und Ben Affleck, 52, alias „Bennifer“, Hollywood-Paar in Auflösung, turteln sich zur Scheidung. Das Promi-Magazin Page Six veröffentlichte Fotos, die Lopez und Affleck mit ihren Kindern aus anderen Beziehungen auf dem Weg zum Brunch in einem Hotel in Beverly Hills zeigen. Der Umgang sei innig gewesen, die Verflossenen hätten Händchen gehalten und sich geküsst, heißt es in dem Bericht. J.Lo hatte im August nach zwei Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Es war bereits der zweite Liebesanlauf des Paares gewesen, nach einer gelösten Verlobung Anfang der 2000er-Jahre.

Detailansicht öffnen (Foto: Lise Aserud/AP)

Marius Borg Høiby, 27, königlicher Stiefsohn, ist erneut vorübergehend festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei soll der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, den diese mit in die Ehe mit Kronprinz Haakon brachte, ein kürzlich verhängtes Kontaktverbot zu seiner Ex-Freundin missachtet haben. Laut seinem Anwalt wird Høiby vorgeworfen, die Frau von einer unterdrückten Rufnummer aus angerufen zu haben. Dagegen verwahre er sich: „In meinen 17 Jahren als Strafverteidiger habe ich noch keine Festnahme auf Grundlage einer solch dünnen Faktengrundlage erlebt.“ Am 4. August war Høiby schon einmal festgenommen worden. Er räumte danach ein, unter Alkohol- und Kokaineinfluss gegenüber seiner Freundin gewalttätig geworden zu sein und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben.