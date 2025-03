Benny Blanco, 37, Musiker, reicht ein Kuss, um die Mutter seiner zukünftigen Kinder zu identifizieren. „Gleich nachdem wir uns geküsst hatten, wusste ich: oh, wow, ich werde diese Person wahrscheinlich heiraten“, erzählte Blanco in der Podcast-Reihe „Countdown To“ über seine Beziehung zu Sängerin Selena Gomez, 32. Blanco, der als Musikproduzent und Songwriter arbeitet, fügte noch an: „Na ja, ich habe nicht gesagt, dass ich sie heiraten werde, aber ich habe gesagt: Ich werde wahrscheinlich ein Baby mit dieser Person haben.“ Gomez und Blanco hatten Ende 2023 ihre Beziehung öffentlich gemacht. Vergangenen Dezember zeigte Gomez sich dann auf Instagram mit einem mutmaßlichen Verlobungsring. Die beiden kündigten zudem vor Kurzem ihr erstes gemeinsames Album an.