Barron Trump , 20, US-Präsidentensohn, positioniert sich klar gegen russische Überfälle. Wie der Guardian berichtet , wurde ein 23-jähriger russischer Staatsbürger von einem Gericht in London zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er im Januar 2025 in London eine Frau mit Schlägen attackiert hatte. Er soll neidisch auf deren Freundschaft mit Barron Trump gewesen sein. Der Angriff ereignete sich just in einem Moment, da die Frau ein Videogespräch mit dem jüngsten Sohn von Donald Trump führte. Barron Trump benachrichtigte daraufhin aus den USA die Polizei in London. Er gab an, die Frau auf Social Media kennengelernt zu haben. Der Richter sagte beim Prozess, der Zeuge Trump habe „richtig und verantwortungsbewusst“ gehandelt.

Britta Pedersen/dpa

Taylor Lautner, 34, Schauspieler, könnte mit einem oder einer dritten Taylor Lautner das namentliche Familienbild einheitlich halten. Mit Ultraschallbildern und Kuss-auf-den-Bauch-Foto verkündeten der aus „Twilight“ bekannte US-Schauspieler und seine Frau, die auch Taylor Lautner heißt, dass sie Nachwuchs bekommen. Ob das Kind auch Taylor heißen wird, ließen die beiden offen. Zu den Bildern schrieb Lautner allerdings: „Was ist besser als zwei Taylor Lautners?“ Der Schauspieler heiratete seine Freundin Taylor Dome, 29, im November 2022 in Kalifornien. Seine Schwester hatte ihn mit der Krankenschwester bekannt gemacht. Nach der Hochzeit nahm Dome Lautners Nachnamen an.

Michael Mittermeier Florian Peljak

Michael Mittermeier, 59, Komiker, ist bei einer Show in Bonn von einem Schlafsack von der Bühne verdrängt worden. Wegen eines herrenlosen Rucksacks musste seine Comedy-Show in der Bonner Oper vorzeitig abgebrochen werden. Der Rucksack sei im Eingangsbereich des Gebäudes am Donnerstagabend gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher, ein Abbruch sei aus Sicherheitsgründen notwendig gewesen. Per Lautsprecherdurchsage wurden die rund 800 Besucher aufgefordert, nach Hause zu gehen. Später stellte sich heraus, dass sich in dem großen Wanderrucksack lediglich Kleidung, Essen und ein Schlafsack befanden. Laut dem Sprecher gehörte das Gepäckstück wahrscheinlich einem Obdachlosen.