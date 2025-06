Arnold Schwarzenegger, 77, Schauspieler, schmeichelt den Fahrgästen der öffentlichen Verkehrsmittel in Wien. In einer Durchsage bedankte sich der „Terminator“ am Dienstagmorgen für deren „Einsatz für einen gesunden Planeten“. Den Fahrgästen der Wiener Linien versicherte der aus Österreich stammende Schauspieler: „You’re all real climate action heroes“ – ihr seid alle wahre Klimamaßnahmenhelden. Der Klimaaktivist und frühere Gouverneur von Kalifornien war zur neunten Ausgabe seiner Klimaschutzkonferenz „Austrian World Summit“ nach Wien gereist. Vorgestellt hatte er sich bei der Durchsage mit: „Hier spricht euer Chief Mobility Officer Arnold Schwarzenegger.“