(Foto: Matt Crossick/dpa)

Adele, 36, Sängerin, macht ihren Fans Hoffnungen auf ein Comeback. Beim letzten Auftritt ihrer Show-Reihe in Las Vegas verabschiedete sich die Britin unter Tränen von ihren Fans: „Ich mache mir wirklich in die Hose bei der Frage, was ich tun werde“, sagte die 36-Jährige, wie auf Fan-Videos zu sehen ist, die in den sozialen Medien geteilt wurden. „Ich habe keine Pläne, verdammt.“ In Las Vegas hatte Adele seit November 2022 Show-Reihen mit dem Titel „Weekends With Adele“ veranstaltet. Im Sommer gab sie dann bekannt, dass sie eine Auszeit nehmen wolle. Immerhin machte sie ihren Fans Hoffnung: „Singen ist das Einzige, was ich gut kann“, so der Popstar. „Ich weiß nur nicht, wann ich das nächste Mal auf die Bühne kommen möchte.“

(Foto: Christian Charisius/dpa)

Torsten Sträter, 58, Mütze tragender Komiker, ist zum „Hutträger des Jahres“ gekürt worden. Damit werde erstmals ein Comedian mit dem „Goldhut“ ausgezeichnet, teilte die Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte mit. Sträter sei „begeisterter Hutträger“ und kenne sich als Herrenschneider mit Mode aus. Er habe mehr als 100 Hüte, sagte Sträter laut Mitteilung bei der Preisverleihung. Inspiriert durch den Musikfilm „Blues Brothers“ habe er sich in den 1980er-Jahren in seiner Heimat Dortmund seinen ersten schwarzen Hut gekauft. Seinem Publikum präsentiert sich Sträter in der Regel mit dunkler Beanie-Mütze. „Die Beanies sind praktisch, wenn ich auf der Bühne schwitze“, erklärte er.

(Foto: Jens Marx/dpa)

Sebastian Vettel, 37, viermaliger Formel-1-Weltmeister, geht wieder zur Schule. „Ich mache eine kleine Ausbildung im Bereich Landwirtschaft“, verriet der ehemalige Rennfahrer, der Ende 2022 aus der Motorsport-Königsklasse zurückgetreten war, bei einer Preisverleihung am Wochenende in Braunschweig. Es sei nicht Vollzeit und dauere auch noch ein bisschen. Er sei bei einem Abschluss „nicht ganz“ Landwirt. „Aber es ist praktisch eine komprimierte Form davon, und ich würde mich, wenn ich bestehe, eignen, einen eigenen Betrieb zu führen“, erklärte Vettel. Der 37-Jährige absolviert die Ausbildung Schweizer Medienberichten zufolge in Berufsbildungszentrum Pfäffikon. Er lebt mit seiner Familie seit vielen Jahren in der Schweiz in einem Bauernhaus.

(Foto: Evan Agostini/dpa)

Jason Momoa, 45, Schauspieler, kann sich Weihnachten nicht ohne Barbra Streisand vorstellen. „Jedes Jahr fängt Weihnachten erst an, wenn Barbra darüber singt“, sagte der 45-Jährige dem US-Magazin People. „Ich bin ein großer Fan.“ Seine Mutter habe ihm früher immer ein Weihnachtsalbum von Streisand vorgespielt, „und deshalb lasse ich das auf Wiederholung laufen“, so der Schauspieler.