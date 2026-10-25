Prinz William , 44, wollte als Junge eine Zeit lang Polizist und DJ werden. „Ich fand, dass ich ein guter Polizist sein könnte“, erzählte der britische Thronfolger bei einem Überraschungsauftritt in der BBC-Talkshow „The Graham Norton Show“ am Freitagabend. Den Job habe er cool gefunden. „Dann hatte ich eine Phase, in der ich DJ sein wollte, was nicht besonders gut lief. Ich hatte mir einen Namen ausgedacht: DJ Xara mit einem X. Das war nicht gut.“ Auf Schulpartys habe er es mit seinen DJ-Künsten aber nie geschafft: „So gut wurde ich nie.“

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Verena Bahlsen, 33, Unternehmerin und Autorin, führt mit ihrem Partner eine offene Beziehung. „Es ist ein Modell, das sich zum ersten Mal wirklich nach mir anfühlt“, sagte sie der Bunten im Interview. „Ich bin immer noch mit dem ersten Mann zusammen, in den ich mich verliebt habe. Das hätte ich früher niemals erwartet.“ Seit fünf Jahren seien sie ein Paar. Im Interview spricht die „Keks“-Erbin auch über ihre große Angst, mit 30 nicht den Partner fürs Leben gefunden zu haben. Nach außen sei es damals in ihrem Leben oft um Verantwortung, Arbeit, Öffentlichkeit und Erwartungen gegangen. „Aber innerlich war die Vorstellung, mit 30 vielleicht keinen Partner zu haben, viel größer als alles andere.“ Erst als es ihr gelang, sich freizumachen von der Haltung, beim Daten den perfekten Ehemann zu finden, „war plötzlich Raum für etwas, das ich nicht geplant hatte“.

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Hendrik Wüst, 51, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, wechselt daheim im münsterländischen Rhede nachts schon mal auf das Schlafsofa. Seine sieben Monate alte Tochter sei nachts lebhafter als damals ihre heute fünf Jahre alte große Schwester, sagte der CDU-Politiker in der „NDR Talk Show“. „Die ersten sechs Wochen habe ich gedacht, verflixt, das ist ein Sport für jüngere Männer und für Leute, die irgendwie etwas geregeltere Arbeitszeiten haben wie ich.“ Seine Frau habe schon vor der Geburt der zweiten Tochter ein Klappsofa bestellt. Dahin ziehe er in der Nacht manchmal um. Einmal im Monat nehme er sich ein Wochenende komplett frei für seine Familie – und dazu noch möglichst einen Abend in der Woche.

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Cem Özdemir, 60, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, kommt offensichtlich öfter als Wüst abends nach Hause. Den Schilderungen seiner Frau zufolge gehört der Gang zur Waschmaschine für den Regierungschef zur Abendroutine. „Wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, hat er noch jede Menge Energie, die er loswerden muss. Oft macht er dann die Wäsche“, verriet Flavia Zaka. „Es ist in irgendeiner Weise ein Teil seines Heimkommens von der Arbeit.“