Oliver Pocher und Boris Becker

Wer den Schaden hat, kann sich vor Oliver Pochers Spott kaum retten: Bei der Zwangsversteigerung von Boris Beckers Erinnerungsstücken und Tennispokalen hat auch Pocher, 41, zugeschlagen. "2 Pokale für den guten Zweck ersteigert", schrieb der Comedian auf Instagram. 25 000 Euro sollen ihm die guten Stücke wert gewesen sein. Becker sei eine Tennislegende, die den Deutschen viele grandiose Stunden beschert habe, sagte Pocher der Bild: "Jetzt sollten wir auch mal was zurückgeben. Ich habe meinen Teil gern dazu beigetragen." Becker war 2017 von einem britischen Gericht für insolvent erklärt worden. Die Versteigerung mit mehr als 80 persönlichen Gegenständen sollte Geld für die Gläubiger einbringen. "Bei dieser Versteigerung geht es nur darum, mir persönlich wehzutun, weil ich natürlich emotional an den Trophäen hänge", hatte Becker einmal der Bild am Sonntag gesagt. Mit Pocher ergatterte nun ausgerechnet ein Bieter zwei Pokale, mit dem die Tennis-Legende seit Jahren über Kreuz liegt. Immer wieder hatten sich die beiden Prominenten Wortduelle bei Twitter geliefert.