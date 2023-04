Shakira, 46, kolumbianische Sängerin, verlässt die Stadt ihrer einstigen Liebe. "Heute beginnen wir ein neues Kapitel", schrieb sie bei Instagram. Sie habe sich in Barcelona niedergelassen, um ihren Kindern Stabilität zu geben. Diese Stabilität wolle sie nun in einer anderen Ecke der Welt suchen. In Barcelona habe sie gelernt, dass "Freundschaft zweifellos länger währt als Liebe". Shakira lebte mit ihrer Familie viele Jahre in Barcelona. Bis zum vergangenen Jahr war sie mit Fußballer Gerard Piqué zusammen, der bis zu seinem Karriereende im November 2022 beim FC Barcelona spielte. Nach zwölf Jahren Beziehung trennte sich das Paar im vergangenen Jahr.

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Pizzello/dpa)

Neil Diamond, 82, US-Musiker, behält seinen Optimismus. "Ich kann diese Sache nicht wirklich bekämpfen, also musste ich sie akzeptieren, diese Parkinson-Krankheit", sagte er in der Sendung "CBS Sunday Morning". Es gebe keine Heilung, es gebe kein Entrinnen. Man könne nicht einfach sagen: "Okay, es reicht jetzt. Lasst uns zurück ins Leben gehen." So funktioniere das nicht. "Aber ich habe gelernt, die Einschränkungen zu akzeptieren, die ich habe, und habe immer noch tolle Tage." 2018 teilte Diamond mit: "Mit großem Widerwillen und Enttäuschung kündige ich an, dass ich keine Konzerte mehr geben werde." Zuvor hatten Ärzte bei ihm Parkinson diagnostiziert. Im Dezember 2022 überraschte er das Publikum eines Broadway-Musicals über sein Leben mit einem Ständchen.

Detailansicht öffnen (Foto: Christoph Soeder/dpa)

Tim Raue, 48, Koch, eckt an. "Gastronomie ist im Endeffekt wie Hardcore-Tetris", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Ein Spiel, wo ganz viele Sachen auf dich zukommen. Im Restaurant musst du mit Mitarbeitern, frischen Lebensmitteln, Gästen und einer volatilen Auslastung umgehen." Nach Einschätzung von Tim Raue unterschätzen manche Betreiberinnen und Betreiber in der Gastronomie ihre Aufgaben.

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Carolin Kebekus, 42, Komikerin, hat einen Traum. "Am schönsten wäre, wenn wir zusammen etwas aus der ,Mundorgel' singen könnten", sagte Kebekus der Deutschen Presse-Agentur zu ihrem Wunsch, bei ihrer neuen Show-Staffel mit Herbert Grönemeyer zu singen, der ihr Gast sein wird. "Aber ich glaube, das bleibt ein schöner Traum." Ihre Mutter sei großer Grönemeyer-Fan gewesen, aber auch wenn Carolin Kebekus mit Freunden Party gemacht habe, sei "Bochum" rauf und runter gelaufen.

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Ingolf Lück, 64, Moderator, entdeckte während der Corona-Zeit neue Qualitäten. "Ich habe in der Zeit unser Gartenhaus viermal gestrichen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Zudem habe ich angefangen, im Keller Saxofon zu spielen." Schon immer habe er ein Blasinstrument erlernen wollen. "Das habe ich in der Corona-Zeit geschafft."