Pete Hegseth , 46, US-Verteidigungsminister, hat dem Erdball großen Schaden zugefügt. Ein historischer Globus, der dem ehemaligen 5-Sterne-General der US-Armee und späteren Präsidenten Dwight D. Eisenhower (1890–1969) gehörte, sei bei einem Transport aus dem Pentagon hinüber in Hegseths Büro beschädigt worden, berichtet die Washington Post . Hegseth habe den Globus unbedingt haben wollen und weil ihm die Lieferung durch Kuratoren zu lange dauerte, hätten seine Mitarbeiter die Kugel selbst abgeholt, dann aber versehentlich fallen lassen. Der Globus habe sich aus der Halterung gelöst und einen Riss bekommen. Eisenhower war maßgeblich für den Sieg gegen Nazi-Deutschland und den Aufbau der demokratischen Nachkriegsordnung verantwortlich.

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Nicko McBrain, 74, Iron-Maiden-Schlagzeuger, hat eine Einladung zum Golfspielen mit Donald Trump ausgeschlagen. „Ich bin eigentlich nicht politisch interessiert“, so McBrain in einem Interview mit dem britischen Telegraph. Doch es gebe allerlei, was ihn am US-Präsidenten störe: sein Narzissmus, der Umgang mit den Epstein-Akten und „der zügellose Krieg, den er gegen Iran führt“. Darum habe er auch das Angebot ausgeschlagen, Trump, der in Florida nahe seinem Haus das Anwesen Mar-a-Lago besitzt, zu treffen. Lieber sehe er ihn im Gefängnis.

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Franziska van Almsick, 48, ehemalige Weltklasse-Schwimmerin, bekommt eine eigene Radiosendung. Im zweistündigen Talk-Format „Einfach Franzi“ werde sie beim Privatsender Radio Regenbogen am 1. November als ersten Gast Boris Becker empfangen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Wie van Almsick erklärte, würde sie bei dem baden-württembergischen Radiosender ihre „Gesprächsgäste gern in einem anderen Licht zeigen“. Man werde über Dinge reden wie: „Wie sieht ein normaler Sonntag bei Boris Becker aus?“ Oder auch: „Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt in Mailand lebt?“ Zu ihren weiteren Gästen zählten dann Heiner Lauterbach und Mario Barth.

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Ski Aggu, 28, Rapper, verbietet Smartphones auf seinen Konzerten. Er sei selbst eine „handysüchtige Person“ und meine, „dass wir uns zu unserem Glück zwingen müssen“, erklärte er der dpa. Ein Verbot helfe den Menschen, mehr im Moment zu sein, so der Berliner mit dem bürgerlichen Namen August Jean Diederich. Prinzipiell habe er nichts gegen Handys, so der Sänger, der gern mit Skibrille auftritt. Doch die Nutzung habe aus seiner Sicht „sehr überhandgenommen“, viele Leute sehnten sich nach handyfreien Zonen. Zuvor hatten schon Bob Dylan und Phoebe Bridgers Handyverbote für ihre Shows erteilt.

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Eminem, 54, Rapper, hat seine Musik wieder zurück. Ein ehemaliger Mitarbeiter hatte mindestens zehn Audiodateien des Künstlers für insgesamt gut 50 000 US-Dollar im Internet verkauft, teilte das US-Justizministerium mit. Der 48-Jährige soll von etwa 2007 bis 2021 für Eminem gearbeitet und Zugriff auf passwortgeschützte Festplatten mit Musik gehabt haben, die sich noch in der Entwicklung befand und noch nicht zur Veröffentlichung bestimmt war, hieß es in der Mitteilung. Der Mann bekannte sich nun vor einem Gericht in Detroit der Urheberrechtsverletzung schuldig. Die Urteilsverkündung ist für den 27. Januar 2027 angesetzt. Ihm drohen fünf Jahre Haft.