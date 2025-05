Leo XIV. , 69, Papst, mag offenbar Wortwitze. Während seines ersten Treffens mit internationalen Medienvertretern war er von einem Journalisten aufgefordert worden, ein Benefiz-Tennismatch für die päpstlichen Missionswerke zu veranstalten, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa . Der Papst habe geantwortet, die Organisation eines solchen Spiels gehe „natürlich in Ordnung“. Robert Francis Prevost gilt als zwar amateurhafter, aber leidenschaftlicher Spieler. Als der Journalist sodann versprach „Ich bringe Agassi mit“, habe der Papst geantwortet: „Bringen Sie nur nicht Sinner mit“, was einerseits als Anspielung auf den Südtiroler Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner , 23, zu verstehen war, andererseits auch als heiteres Wortspiel (sinner = Sünder).

(Foto: J. Scott Applewhite)

Sean Penn, 64, US-Schauspieler, würde sofort wieder mit Woody Allen, 89, US-Filmregisseur, drehen. In einem Podcast sagte Penn, er vertraue Allen, mit dem er 1999 bei „Sweet and Lowdown“ zusammengearbeitet hatte: „Ich sehe, dass seine Schuld nicht bewiesen ist, also gehe ich davon aus, dass er unschuldig ist.“ Allen wird von seiner Adoptivtochter Dylan Farrow des sexuellen Missbrauchs beschuldigt, hat die Vorwürfe aber stets bestritten. Zwei offizielle Untersuchungen der Sozialämter in Connecticut und New York wurden eingestellt. Im gleichen Interview nannte Penn laut eines Berichts des Guardian die Politik von US-Präsident Donald Trump „seelenlos“ und Elon Musk einen „weißen Teenager mit früher Glatze“, der im südafrikanischen Apartheidssystem aufgewachsen sei und über „keinerlei soziale Kompetenz“ verfüge.

Katja Burkard im Jahr 2014. (Foto: imago stock&people)

Katja Burkard, 60, Fernsehmoderatorin, sendet live aus der Arztpraxis. Auf Instagram teilte sie ein Video, in dem sie etwas blass und mit glasigen Augen in die Kamera schaut und sagt: „Hallo ihr Lieben, ich bin noch ein bisschen betüdelt, denn ich habe gerade eine Magen-Darm-Spiegelung hinter mich gebracht.“ Viele hätten „einen Horror“ davor, aber sie könne sagen: „überhaupt gar kein Problem“. Ihr Appell an ihre 223 000 Follower: Vorsorgeuntersuchungen seien wichtig.

(Foto: Boris Roessler/Boris Roessler/dpa)

Jude Law, 52, und Andrew Garfield, 41, US-Schauspieler, schlüpfen für eine achtteilige Serie in die Rolle der beiden deutschen Magier Siegfried und Roy (Foto). Law wird laut der Deutschen Presse-Agentur für einen Streamingdienst von Herbst an den aus Oberbayern stammenden Zauber-Star Siegfried Fischbacher vor der Kamera mimen, Garfield den im Oldenburger Land geborenen Roy Horn. Horn war im Mai 2020 im Alter von 75 nach einer Covid-Infektion gestorben, Fischbacher im Januar 2021 im Alter von 81 Jahren an Krebs. Die beiden gehörten samt ihren weißen Tigern in den 1980ern zu den bestbezahlten Showstars in Las Vegas. Ihre Karriere endete im Oktober 2003 abrupt wie tragisch: Horn wurde von einem seiner Tiger auf der Bühne angegriffen und schwer verletzt.

(Foto: Gregor Fischer/dpa)

Magnus Carlsen, 34, norwegischer Schachspieler, wird Vater. Auf Instagram postete der frühere Weltmeister ein Foto seiner schwangeren Frau Ella Victoria, 26. Das Paar war erstmals bei einem deutschen Schachturnier Anfang 2024 öffentlich zu sehen und hatte Anfang 2025 in Oslo geheiratet. Im Podcast Sjakksnakk hatte die Tochter einer Norwegerin und eines US-Amerikaners erklärt, ihr Mann werde „ein großartiger Vater sein“. Carlsen hatte im vergangenen Jahr in einem Interview gesagt, er könne sich vorstellen, später mit seiner Frau und seiner Familie nach Singapur zu ziehen, wo Ella Victoria lange Zeit gelebt hatte. In Norwegen sei der Druck, im Licht der Öffentlichkeit zu stehen, zu groß.