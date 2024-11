Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Wer etwas lernen will über das Zusammenspiel von Coolness und Geldverdienen, sollte nachschauen, was Snoop Dogg gerade so treibt. Der wird häufig auf seine höchst erfolgreiche Laufbahn als Musiker reduziert, dabei ist er vor allem eines: ein ausgebuffter und visionärer Geschäftsmann, der mit feinstem Gespür für Coolness schon so einige Trends monetarisiert und ein Vermögen von 160 Millionen Dollar angehäuft hat. Zuletzt gab er während der Olympischen Spiele in Paris für den TV-Sender NBC das Maskottchen – für ein geschätztes Gehalt von 8,5 Millionen Dollar für 16 Tage. Kürzlich hatte der 53-Jährige ein 100-Millionen-Dollar-Angebot der Plattform OnlyFans. Und konnte es sich leisten, es abzulehnen.