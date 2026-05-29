Olivia Rodrigo , 23, Sängerin, rechtfertigt sich für ihr Outfit. Nachdem sie bei einem Konzert ein Babydoll-Kleid getragen hatte, wurde sie dafür in sozialen Medien kritisiert. In einem vielfach gelikten Beitrag hieß es etwa, ihr Kleid sehe aus „wie Kinderkleidung“, und bei den „sexy Bewegungen, die sie da versucht, wirkt das irgendwie seltsam“. Im „Popcast“ der New York Times sagte Rodrigo dazu nun : „Ich finde einfach, das zeigt wirklich, wie sehr wir Pädophilie in unserer Kultur normalisieren.“ Sie nannte als Stilvorbilder Courtney Love oder Kathleen Hanna, die sich in den Neunzigerjahren ähnlich angezogen hätten. „Wenn wir anfangen, uns so zu kleiden, als wollten wir sagen: ‚Ich will nicht, dass irgendein verdammter Spinner denkt, ich sei sexy wie ein Baby‘, dann verlieren wir meiner Meinung nach ein wenig den Punkt“, sagte sie. Weiter sagte sie, sie sei „sehr beschützerisch“ gegenüber jungen Frauen und Mädchen und wolle nicht, dass ihnen so etwas beigebracht werde.

Scott A Garfitt/Invision/dpa

John Travolta, 72, Schauspieler und inzwischen auch Regisseur, rechtfertigt sich für sein Outfit. Dem Magazin Variety sagte er auf die Frage, warum er seit Neuestem Barett und Brille trage: „Nun, du bist nicht wirklich ein Schauspieler, du bist ein Regisseur. Warum ziehst du dich nicht auch so an?“ Regisseure trügen alle Baskenmützen und manchmal eine Brille. „Es war sehr klischeehaft, aber auf eine wunderbare Art, weil sie sich wahrscheinlich an den Malern und Musikern ihrer Zeit orientierten.“ Auf die Frage, wie viele Barette er besitze, antwortete Travolta: „Etwa zwölf.“ Auch zählte er auf, auf welche Listen angesagter Outfits er es so geschafft habe: „Vogue, Vanity Fair, GQ und Harper’s Bazaar.“

Alessandra Tarantino/AP/dpa

Leo XIV., 70, Papst, befindet sich auf heiliger Emission. Nach Angaben der italienischen Fluggesellschaft ITA Airways verwendete er auf seiner Spanienreise Anfang Juni ein vergleichsweise klimafreundliches Flugzeug. Der Airbus A320neo sei eines der modernsten und treibstoffeffizientesten Schmalrumpfflugzeuge, teilte die nationale italienische Luftfahrtgesellschaft mit. Die Spritersparnis liege bei 20 Prozent, auch der CO₂-Ausstoß sei geringer als bei Flugzeugen der vorherigen Generation. Traditionell befördert das italienische Unternehmen, vormals Alitalia, den Papst auf Auslandsmissionen. Leo XIV. startet am 6. Juni zu einer einwöchigen Reise nach Spanien und auf die Kanaren. Nach dem ersten Ziel Madrid sind Stationen in Barcelona, Gran Canaria und Teneriffa geplant. Auf insgesamt fünf Flügen legt Leo XIV. dabei knapp 7000 Kilometer zurück. Schon beim früheren Papst Franziskus, Autor der Umwelt-Enzyklika „Laudato si“, hatte ITA Airways mit Klimaneutralität geworben.

Jens Kalaene/dpa

Maren Gilzer, 66, Schauspielerin und Feuerwehrfrau, ehrt das Ehrenamt. „Serien erreichen Menschen oft emotionaler als reine Informationen oder Schlagzeilen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Solche Geschichten könnten junge Menschen motivieren, selbst aktiv zu werden.“ Gilzer spielt in der in Sachsen angesiedelten Sat-1-Vorabendserie „Frieda – Mit Feuer und Flamme“ die langjährige Gemeindeschwester Erna Bäuerle. Es geht in der Fernsehserie auch um die Feuerwehr auf dem Land. Privat lebt Gilzer im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis. Sie ist dort bei der freiwilligen Feuerwehr. Das gehe, auch ohne aktiv Einsätze zu fahren. „Unterstützung durch monatliche Beiträge oder bei der Organisation von Veranstaltungen ist in jedem Alter willkommen.“