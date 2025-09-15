Nina Chuba , 26, Sängerin und Schauspielerin, fühlte sich gefangen auf dem ZDF-Traumschiff. Dem Blick berichtete die Musikerin , dass die zwei Monate, die sie 2018 auf dem TV-Schiff verbrachte, nicht immer angenehm waren. „Ich bekam jeden Tag immer eine Spritze vom Arzt, weil ich seekrank war“, sagte sie im Interview, denn für rund die Hälfe der Drehzeit war das Traumschiff tatsächlich unterwegs. Dazu kam, dass Chuba, an Bord kaum Mahlzeiten fand, die zu ihrer Ernährungsweise passten. Als Veganerin habe sie nur Brötchen essen können, „weil es nichts Veganes gab“. Chubas Fazit: „Es fühlte sich an, als wäre ich in einem Kafka-Roman gefangen.“

(Foto: Mike Blake/Reuters)

Stephen Colbert, 61, US-Moderator, nutzt Preisverleihungen für die Jobsuche. Für seine Sendung „The Late Show“ gewann Colbert am Sonntag einen Emmy für die beste Talkshow. „Manchmal weiß man erst wirklich, wie sehr man etwas geliebt hat, wenn man das Gefühl hat, dass man es verlieren könnte“, sagte der Satiriker in seiner Dankesrede und ließ dabei offen, ob er seine eigene Sendung oder den Zustand der Demokratie in den USA meinte. Vor zwei Monaten hatte Colbert in seiner Show bekannt gegeben, dass diese im Mai 2026 eingestellt werde. Sein Sender CBS hatte die Entscheidung mit finanziellen Erwägungen begründet, viele vermuten jedoch, dass das Ende der Talkshow mit der Kritik Colberts am US-Präsidenten Donald Trump zusammenhängt. Als Colbert zu Beginn der Award-Show am Sonntag selbst einen Preis anmoderierte, sagte er lachend: „Wenn ich gerade eure Aufmerksamkeit habe: Stellt irgendjemand hier neue Mitarbeiter ein?“

(Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa)

Ariana Grande, 32, Sängerin, hat nichts mit den Wucherpreisen für ihre neue Tour zu tun. Die Sängerin ärgerte sich in einer Instagram-Story darüber, dass Ticket-Reseller die Preise für Karten zu ihrer anstehenden Tour in die Höhe schnellen lassen. „Ich wollte euch wissen lassen, dass ich von den Vorfällen mit den Ticket-Wiederverkäufern erfahren habe und mich das natürlich unglaublich stört“ schrieb sie dazu. Zurzeit würden Tickets für über 12 000 Euro zu Grandes Auftaktkonzert in New York online angeboten, schreibt auch der Spiegel. Auf der Plattform X kursiert ein Screenshot, laut dem ein Anbieter angeblich 1,3 Millionen US-Dollar für Sitzplätze verlangt. Grande arbeite nun daran, den teuren Wiederverkäufen ein Ende zu bereiten. „Ich habe jede freie Sekunde am Handy verbracht, um nach einer Lösung zu suchen“, erklärte sie.

(Foto: Roberto Pfeil/dpa)

Jannik Kontalis, 29, Reality-Star, ist ein guter Verlierer. Der Influencer hatte sich als parteiloser Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters in Mönchengladbach beworben und ist krachend gescheitert. Wie die Rheinische Post berichtet, landet Kontalis mit 0,9 Prozent der Stimmen auf dem letzten Platz, lässt aber den Kopf nicht hängen. In einer Instagram-Story schreibt er: „Ein suuuuper Ergebnis! Es war mir eine Ehre!“ Ob jetzt das Ende seiner politischen Karriere erreicht ist, gab der Reality-Star noch nicht bekannt. In den vergangenen Wochen machte er nicht etwa mit seinem Wahlkampf auf sich aufmerksam, sondern mit einer angeblichen Liaison mit dem Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz.