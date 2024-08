Nicola Peltz Beckham , 29, US-Schauspielerin und Ehefrau von Beckham-Sohn Brooklyn, macht den Friseur ihrer Hündin Nala für deren Tod verantwortlich. Wie das US-Magazin People berichtet, hat sie in New York Klage gegen den Salon „HoundSpa“ eingereicht. Nach einem Besuch dort sei ihre neunjährige Hündin „hyperventilierend“ zurückgekommen und wenige Stunden später beim Tierarzt gestorben, berichtet Peltz Beckham auf Instagram . Dem People-Magazin zufolge wirft sie dem Hundefriseur vor, den Tod ihres Hundes durch „absichtliche und böswillige Misshandlung“ verursacht zu haben. Der Hundesalon wollte sich dem Bericht zufolge zu den Vorwürfen bislang nicht äußern.

Detailansicht öffnen (Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Nina Chuba, 25, Sängerin, ist wetterfühlig. Der Stadt Hamburg, wo sie aufgewachsen ist, habe sie deshalb den Rücken gekehrt. „Ich kann in Hamburg nicht mehr sein. Das Wetter kann ich nicht mehr. Das möchte ich nicht mehr“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Berlin sei für sie mittlerweile die lebenswertere Stadt. Dennoch sei ihr Herz natürlich auch immer irgendwie in Hamburg, wo ihre Familie lebt. Leider schaffe sie es aber im Moment nur noch selten, dorthin zu fahren.

Detailansicht öffnen (Foto: dpa/dpa)

Patrick Thomalla, 34, Comedian und Pferdeflüsterer, zieht dagegen dem Berliner Großstadt- das Landleben vor. „Ich fand es nicht schlecht, in der Stadt zu wohnen, aber das Gefühl von Freiheit, was ich da auf dem Dorf hab, das möchte ich nicht missen“, sagte Thomalla im neuen Podcast „OKF – Ortskontrollfahrt“ des RBB-Radiosenders Fritz. Der Pferde-Influencer mit mehr als 360 000 Followern auf Instagram wohnt in Zahna-Elster im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt, lebte aber auch zeitweise in Berlin. Auf dem Land habe er Wiesen und einen Wald oder könne mit seinen Pferden durch den Bach reiten. „Das ist wie Urlaub“, sagte Thomalla.

Detailansicht öffnen (Foto: Imagespace/dpa)

Matt Damon, 53, US-Schauspieler, und Ben Affleck, 51, befreundeter US-Schauspieler, haben dieselben Vatergefühle. Dass ihre jeweils 18 Jahre alten Töchter bald mit dem College starten, sei für beide Väter „bittersüß“, sagte Damon dem US-Portal Access Hollywood. „Wir sind so stolz auf diese beiden jungen Frauen, sie sind unglaublich.“ Der anstehende College-Besuch ihrer Töchter sei eine weitere „unglaubliche, tiefgreifende Veränderung unser beider Leben, die wir miteinander teilen“. Damon und seine Frau Luciana Bozán Barroso haben insgesamt drei gemeinsame Töchter. Die älteste, Isabella, ist 18 Jahre alt. Afflecks älteste Tochter Violet ist ebenfalls 18. Mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner hat er außerdem zwei weitere Kinder.