Nicole Kidman , 57, Schauspielerin, lässt sich gern auf ihre Sexualität reduzieren. In dem Erotik-Thriller „Babygirl“ spielt die Oscarpreisträgerin eine CEO, die für eine Affäre mit einem Praktikanten ihre Familie aufs Spiel setzt. Wie die Ex-Frau von Tom Cruise in einem Interview mit dem Hollywood Reporter sagte, habe sie es genossen, „als sexuelles Wesen“ gesehen zu werden. Frauen würden in einer bestimmten Phase ihrer Karriere oft ausrangiert, kritisiert die dreifache Mutter. Dieses Bild ändere der Film. „Es war wirklich schön, auf diese Weise gesehen zu werden. Von der ersten Minute, als ich das Drehbuch gelesen habe, dachte ich: Ja, das ist ein Ort, an dem ich noch nicht war, und ich glaube, das Publikum war auch noch nicht dort.“

Archivbild von 2022 (Foto: Martin Meissner/dpa)

Harry, 40, und William, 42, Königssöhne, arbeiten nicht einmal für den guten Zweck zusammen. Wie der Daily Express berichtet, haben die beiden Brüder den Gewinnern des Diana-Awards getrennt gratuliert. Während Prinz William die Empfänger am 4. Dezember in einem öffentlichen Brief für „ihre Freundlichkeit und ihr Mitgefühl“ lobte, ließ Prinz Harry während der Preisverleihung am 5. Dezember eine Videobotschaft abspielen, in der er versicherte: „Der Glaube meiner Mutter an die Kraft junger Menschen“ inspiriere ihn nach wie vor. Bereits bei der Verleihung des Diana Legacy Awards im März hatten sich die Brüder getrennt gezeigt: William war bei der Zeremonie anwesend, Harry sprach per Livestream mit den Preisträgern – nachdem sein Bruder gegangen war. Wie der jüngere Sohn von König Charles III. versicherte, komme eine Rückkehr ins Vereinigte Königreich für ihn nicht infrage. Sein Fokus liege darauf, „der beste Ehemann und Vater zu sein, der ich sein kann“. Sein amerikanisches Leben, frei von royalen Verpflichtungen, fühle sich an, „als sei es das Leben, das meine Mutter sich gewünscht hat“.

(Foto: ANGELA WEISS/AFP)

Angelina Jolie, 49, Hollywood-Star, hat zu Hause nur einen Trostpreis stehen. Die US-Schauspielerin hat für ihre Arbeit etliche Preise gewonnen, darunter einen Oscar für das Drama „Durchgeknallt“ und mehrere Golden Globes. In ihrem Haus sind die Trophäen aber nicht ausgestellt. „Ich glaube ehrlich gesagt, ich wollte nie, dass es in meinem Haus ein Fokus ist“, erklärte Jolie, die zuletzt die Opernsängerin Maria Callas in dem Biopic „Maria“ spielte, dem US-Portal Access Hollywood. Der einzige Preis, den sie in ihrem Haus aufgestellt habe, sei „eine zerbrochene kleine Statue, die meine Kinder gemacht haben, als ich einmal etwas nicht gewonnen habe“.

Archiv-Aufnahme von 2016 (Foto: Vince Bucci/dpa)

Bob Dylan, 83, Musik-Legende, fühlt sich gut wiedergegeben. Auf der Plattform X macht der US-amerikanische Singer-Songwriter Werbung für die Filmbiografie über seine Karriere und sein Leben: „Demnächst startet ein Film über mich mit dem Titel „A Complete Unknown“ (was für ein Titel!).“ Besonders gefällt Dylan demnach der Hauptdarsteller Timothée Chalamet. „Timmy ist ein brillanter Schauspieler, also bin ich sicher, dass er mich absolut glaubhaft darstellen wird. Oder ein jüngeres Ich. Oder ein anderes Ich“, schrieb der Musiker, der an der Produktion beteiligt war. Das Musikdrama, das ab Februar auch in Deutschland zu sehen sein wird, beleuchtet Dylans Leben vom frühen Erfolg als Folk-Musiker bis zu seinem Wechsel zur elektrischen Gitarre beim Newport Folk Festival 1965. Als begleitenden Literaturtipp empfiehlt Dylan das Buch „Dylan Goes Electric“ von Elijah Wald, auf dem der Film basiere.

(Foto: Mario Anzuoni)

Tom Brady, 47, ehemaliger American-Football-Spieler, hat für die Liebe keine Termine frei. Zwar würde sich der Ex-Mann von Gisele Bündchen gerne wieder mit Frauen treffen und eine neue Partnerin kennenlernen. Doch sein Terminkalender lässt dies offenbar nicht zu. Bradys Fokus auf seine Karriere hatte bereits in seiner Ehe mit dem brasilianischen Model für Spannungen gesorgt. Wie die Daily Mail berichtet, soll auch sein neuer Job als Kommentator für den Sender „Fox Sports“ ihm kaum Zeit für sein Privatleben lassen. Der ehemalige Spieler der New England Patriots hat im September einen zehnjährigen Fox-Vertrag im Wert von 375 Millionen Dollar angetreten. „Tom würde gerne mehr Dates haben, aber er ist sehr beschäftigt und konzentriert sich auf sein erstes Jahr als Kommentator. Es ist einfacher, im Moment Single zu sein“, heißt es.