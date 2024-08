Detailansicht öffnen Naomi Osaka (Foto: Kelly Defina/Getty Images)

Naomi Osaka, 26, Tennisprofi, lehnt Glückwünsche ab. Auf Tiktok spekulierten einige Nutzer, dass Osaka erneut schwanger sei, und fragten, ob man gratulieren dürfe. In einem bei Tiktok veröffentlichten Video reagierte Osaka darauf und sagte: „Ich bin nicht schwanger. Aber wenn ich es wäre, würde ich nicht mehr viele weitere Schwangerschaften wollen.“ Ihre vorherige Geburt sei traumatisch gewesen. Im vergangenen Jahr brachte sie ihr erstes Kind zur Welt. In einem Interview sprach sie später von den „schlimmsten Schmerzen meines Lebens“, die Geburt habe länger als zwölf Stunden gedauert.

Detailansicht öffnen (Foto: Jean-Christophe Bott/dpa)

Jane Campion, 70, Regisseurin, bewundert Barbie. Beim diesjährigen Filmfestival von Locarno in der Schweiz sagte sie, es sei dem Kassenrekord des Films „Barbie“ aus dem letzten Jahr zu verdanken, „dass man Frauen endlich Geld anvertraut“. Greta Gerwig, die für den Film die Regie führte, sei es laut Campion gelungen, ein historisches Geschäft aus der Barbie- und Mattel-Geschichte zu machen. „Endlich mal ein Film, in dem es nicht um Marvel-Figuren geht.“ Bereits wenige Wochen nach Kinostart hatte „Barbie“ weltweit mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz eingespielt. Gerwig war die erste Solo-Regisseurin, die diesen Wert erreicht hat.

Detailansicht öffnen (Foto: Monika Skolimowska/dpa)

Chris Pine, 43, Schauspieler, ist ein Mann mit vielen Gesichtern. Wie er in der „Kelly Clarkson Show“ erzählte, sei er innerhalb weniger Tage gleich zweimal mit Schauspielkollegen verwechselt worden. Am Tag vor der Show sei er „eine Straße in New York entlang“ gegangen, „und jemand drehte sich zu mir um und meinte: ‚Jim Carrey?‘“ Lachend ergänzte Pine: „Und das vier Tage, nachdem jemand an mir vorbeigelaufen ist und gesagt hat ‚Oh hey, Jeff Daniels‘.“ Derartige Verwechslungen mit Kollegen passierten ihm häufiger, sagte Pine.