Mike Krüger , 72, Komiker, glänzt durch Abwesenheit. Beruflich war er viel auf Reisen - ihm zufolge sieht seine Frau das scherzhaft als Strategie für eine lange Ehe , wie er der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte . Auf die Frage nach dem Ehe-Rezept antworte sie immer, dass er ja die Hälfte der Zeit nicht zu Hause gewesen sei. Krüger und seine Frau Birgit feiern im nächsten Jahr Goldene Hochzeit . Die Bemerkung seiner Frau stimme in gewisser Weise, weil er tatsächlich viel unterwegs gewesen sei. Jahrzehntelang stand Krüger auf Bühnen, war im Radio und im Fernsehen. 2021 ging er in Show-Rente.

(Foto: Scott A Garfitt/dpa)

Richard Gere, 75, Schauspieler, ist einverstanden mit seinem Alter. „Das ist ein natürlicher Prozess“, sagte er dem Stern. Sein Altern werde ihm ständig vor Augen geführt. „Bei Filmfestivals gibt es oft Zusammenschnitte meiner Filme. Innerhalb weniger Minuten sehe ich mich mit 26, mit 30, mit 40, mit 50, mit 60, mit 70.“ Das sei eigenartig, sagte der ehemalige „Sexiest Man Alive“ und ergänzte: „Aber zu versuchen, das Altern aufzuhalten, würde einen verrückt machen. Man kann die Zeit nicht anhalten.“ Er sei sich sicher, dass der Zeitpunkt kommen werde, an dem er sich altersgemäß verhalten werde. „Aber das ist noch nicht passiert. Ich kann nicht glauben, dass ich jetzt schon 75 bin“, sagte der Hollywoodstar, der im Alter von 70 und 71 Jahren erneut Vater wurde.

(Foto: Monika Skolimowska/dpa)

Sebastian Stan, 42, Schauspieler, wollte sein wie William Shatner. „Es gab ein paar Dinge, die ich nicht bekommen habe, die ich aber unbedingt haben wollte“, sagte er im Podcast „Happy Sad Confused“ über Filmrollen, die er gern gespielt hätte, für die er aber Absagen bekam. Filmemacher J.J. Abrams habe ihn damals zu Probeaufnahmen für die „Star Trek“-Rolle als Captain Kirk eingeladen, sagte Stan. „Und mein Manager ließ mich ein separates Fotoshooting machen, bei dem ich versuchte, all diese William-Shatner-Fotos zu kopieren, nur um sie ihm zu schicken damit er sieht, wie sehr ich ihm ähnele und so“, berichtet Stan. Der kanadische Schauspieler William Shatner hatte in der Kultserie der 60er-Jahre den Raumschiff-Kapitän Kirk gespielt. Die Rolle als Captain Kirk in Abrams' „Star Trek“-Kinofilmen ging dann jedoch an Chris Pine.

(Foto: Sven Hoppe/dpa)

Sara Nuru, 35, Model, ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die „Germany's Next Topmodel“-Siegerin von 2009 postete ein Foto auf Instagram, das sie mit einem Baby auf dem Schoß am Strand zeigt. Dazu schrieb sie „Hallo Welt“ und fügte ein Emoji mit einem geschlüpften Küken hinzu. Unter ihrem Post bekam Nuru zahlreiche Glückwünsche. Die Unternehmerin, die sonst wenig über ihr Privatleben öffentlich teilt, hatte im Mai ihre Schwangerschaft bekannt gemacht. Mit ihrem gemeinnützigen Verein NuruWomen setzt sich die gebürtige Erdingerin gemeinsam mit ihrer Schwester Sali für Chancengleichheit von Frauen ein mit dem Ziel, ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Ice-T, 66, Rapper und Schauspieler, plädiert für Standhaftigkeit. Vom britischen Guardian wurde er danach gefragt, ob er sich je selbst hinterfragt habe, als 1992 sein umstrittenes Album „Cop Killer“ und der gleichnamige Song erschienen sind. „Ich habe mich nie wirklich selbst hinterfragt“, sagte er. „Aber ich habe die Hitze gespürt, als ob jemand Bombendrohungen an Warner Bros. geschickt hätte.“ Wenn andere Menschen als er selbst verletzt werden können, sei das schwer erträglich für ihn. Im Lied „Cop Killer“, das später mit einem anderen Lied ersetzt wurde, ist davon die Rede, wie ein Polizist umgebracht werden soll. Ice-Ts Rat an andere, die Kontroversen anstoßen: „Sag nicht einfach etwas Dummes und rudere dann zurück. Wenn du etwas zu sagen hast, dann steh’ dazu.“