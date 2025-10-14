Zum Hauptinhalt springen

LeuteTreue ist nicht alles

Lesezeit: 2 Min.

Die Moderatorin Michelle Hunziker war elf Jahre mit dem Sänger Eros Ramazzotti verheiratet und hat mit ihm eine gemeinsame Tochter. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Michelle Hunziker rät zu Toleranz in der Beziehung, Alec Baldwin kracht gegen einen Baum, und Tim Curry würde am liebsten wieder mit den Muppets drehen.

Michelle Hunziker, 48, Moderatorin, Model und Mutter dreier Töchter, hält einen konkreten Lebensplan für wichtiger als Treue. Aus ihrer Beziehung mit dem Sänger Eros Ramazzotti, den sie mit 18 Jahren kennenlernte und mit dem sie zwischen 1998 und 2009 verheiratet war und eine Tochter hat, habe sie gelernt, dass Treue im Leben nicht alles sei, sagte sie dem Corriere della Sera. Heute würde sie sich wohl anders verhalten, falls es in der Beziehung mal nicht gut liefe. Mit Ramazzotti, 61, verbinde sie mittlerweile ein geschwisterähnliches Verhältnis, was auch schön sei.

(Foto: OBS/dpa)

Tim Curry, 79, Darsteller des Dr. Frank-N-Furter im Kultfilm „The Rocky Horror Picture Show“ (1975), hält Humor für die existenziellste Sache im Leben schlechthin. Dem Guardian sagte er zum Erscheinen seiner Autobiografie, er habe nach seinem schweren Schlaganfall, der ihm seit dem Jahr 2012 die linke Körperhälfte lähmt, vor allem Folgendes gelernt: „Am Tag vor dem Schlaganfall habe ich drei Schachteln Marlboro Red geraucht. Das mache ich nie wieder.“  Der in Los Angeles lebende Brite sitzt im Rollstuhl. Am liebsten würde Curry, der auch in Filmen wie „Scary Movie 2“, „Kevin – allein in New York“ und „Die Addams Family und die lieben Verwandten“ (Foto) zu sehen war, wieder mit den Muppets arbeiten, da es ihn bei den Dreharbeiten zu „Muppets – Die Schatzinsel“ fasziniert habe, wie Puppenspieler nur über ihre Figuren mit ihm kommunizierten, auch hinter der Kamera. Über sein Leben sollten die Menschen später einmal sagen: „Er hat es mit Fassung getragen.“

(Foto: AP)

Chris Hemsworth, 42, Schauspieler, ist nach Einschätzung seiner Kollegin Tessa Thompson, 42, „ein Baby mit Muskeln“. Gegenüber dem Branchenmagazin Variety sprach Thompson von einem „sehr großen Kleinkind“, welches sie während der Dreharbeiten zu den Filmen der „Thor“-Reihe kennengelernt habe. Hemsworth habe „keinerlei Hemmungen, alles zu tun, um Lacher zu erzielen und Neues zu entdecken“. Den neuseeländischen Regisseur der letzten beiden „Thor“-Filme, Taika Waititi, verglich Thompson ebenfalls mit einem Baby, nannte ihn jedoch „ein Kleinkind mit einem Bankkonto“. Hemsworth spielt in der Marvel-Filmreihe den Superhelden Thor, Thompson die Walküre.

(Foto: Seth Wenig/AP)

Alec Baldwin, 67, Schauspieler, ist von einem „Müllwagen in der Größe eines Wals“ überrascht worden. Dieser habe ihm die Vorfahrt genommen, als er mit seinem Bruder im Auto seiner Frau Hilaria, 41, im US-Bundesstaat New York unterwegs gewesen sei. Auf Instagram teilte Baldwin mit, er sei daraufhin mit einem Baum kollidiert. Sein Bruder und er blieben unverletzt. Baldwin verknüpfte seine Schilderung mit einem Lob für einen Polizisten, der am Unfallort anwesend gewesen sei, sowie mit einer Liebeserklärung an seine Frau.

