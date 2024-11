Marius Borg Høiby , 27, Sohn der norwegischen Kronprinzessin, ist nach einer Woche aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Laut einem Bericht des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders NRK teilte die Polizei in Oslo mit, keine weitere Inhaftierung zu beantragen. Es bestehe keine Gefahr mehr, dass Høiby Beweise vernichte oder Zeugen beeinflusse. Dem ältesten Sohn von Mette-Marit, 51, wird unter anderem vorgeworfen, zwei Frauen zu sexuellen Handlungen gedrängt zu haben, die nicht in der Lage gewesen seien, sich zu widersetzen. Er bestreitet die Vorwürfe. Nun gab die Polizei bekannt, dass Ermittlungen zu einer dritten möglichen Sexualstraftat aufgenommen worden seien. Sein Verteidiger Øyvind Bratlien warf den Ermittlern laut NRK vor, „zum Zirkus“ beizutragen. Høiby war in den vergangenen vier Monaten bereits zweimal festgenommen worden. Anfang August hatte er eingeräumt, seiner damaligen Freundin unter Alkohol- und Kokaineinfluss Gewalt angetan und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben. Mitte September wurde er im Zuge der Ermittlungen erneut kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Høiby stammt aus einer früheren Beziehung der Prinzessin, er ist kein offizielles Mitglied des norwegischen Königshauses.

(Foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Sharon Stone, 66, Schauspielerin, hält Trump-Wähler für pubertär. „Mein Land befindet sich aktuell mitten im Teenageralter“, sagte Stone beim Filmfestival in Turin auf einer Pressekonferenz, wie auf Video dokumentiert ist. „Teenager sind naiv, ignorant und arrogant. Sie glauben, alles zu wissen.“ Menschen, die Donald Trump gewählt haben, beschrieb sie in ihrer etwa dreiminütigen Suada als „Amerikaner, die nie reisen“. Sie seien „ungebildet und außergewöhnlich naiv“. Der Unmut der beschimpften Wählerinnen und Wähler ließ nicht lange auf sich warten. In den sozialen Netzwerken wurde Stone unter anderem als „elitärer Hollywood-Promi ohne Ahnung vom echten Leben“ bezeichnet. „Wegen verwöhnter, arroganter Arschlöcher wie dir haben wir überhaupt erst für Trump gestimmt.“

(Foto: Thomas Niedermueller/Getty Images)

Sally Özcan, 36, Back-Influencerin, kann schon vor dem ersten Advent keine Vanillekipferl, Zimtsterne, Makronen oder Spitzbuben mehr sehen. Sie habe bereits derart viele Plätzchen gebacken, „dass ich gar keine mehr essen möchte“, sagte die Youtuberin der Deutschen Presse-Agentur. Auch im Januar gibt es für sie keine Backpause. „Aber dann gibt es wieder Abwechslung, auch mal wieder gesunde Rezepte zwischen rein.“ Özcan, die aus Bruchsal bei Karlsruhe stammt, gehört zu den bekanntesten Back- und Koch-Youtuberinnen. Etwa 2,1 Millionen Menschen folgen ihrem Kanal „Sallys Welt“ auf Youtube, 1,2 Millionen Follower hat sie auf Instagram.

(Foto: Christoph Schmidt)

Richy Müller, 69, Stuttgarter „Tatort“-Kommissar, singt und tanzt nur heimlich. „Das mache ich zu Hause, das muss niemand sehen“, sagte der Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur bei der Musical-Premiere von „Die Eiskönigin“ in Stuttgart. „Ich finde die Dinge, die man nicht so gut kann, sollte man im Privaten belassen.“ Seine Frau Christl Stumhofer wollte die Aussagen so nicht stehen lassen. Sie sagte: „Ich kann diese Bescheidenheit nicht nachvollziehen. Er tanzt perfekt.“