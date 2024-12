Melania Trump , 54, ehemalige und designierte First Lady der USA, zieht doch wieder ins Weiße Haus. Das sagte Donald Trump in einem Interview mit dem Time -Magazin , von dem er zur „Person des Jahres“ gekürt worden ist. Als der künftige US-Präsident gefragt wurde, ob seine Frau mit ihm nach Washington zurückkehren werde, antwortete er: „Oh ja.“ In Trumps erster Amtszeit war die First Lady erst mit einigen Monaten Verspätung im Weißen Haus eingetroffen, weil der damals 13 Jahre alte Sohn Barron erst noch das Schuljahr in New York zu Ende bringen sollte. Zuletzt hatte es geheißen, Melania Trump würde auch diesmal lieber nicht mit umziehen. Im Wahlkampf war sie kaum in Erscheinung getreten. Dazu sagte ihr Mann: „Die Menschen mögen es, dass sie nicht andauernd öffentlich präsent ist. Wenn ich Reden halte, dann haben sie Schilder dabei: Wir lieben unsere First Lady.“

(Foto: Amy Harris/Invision/AP)

Sabrina Carpenter, 25, Sängerin, hört gerne Songs von Sabrina Carpenter, 25, Sängerin. Auf die Frage der britischen Vogue, welche Musik in ihrem persönlichen Spotify-Jahresrückblick zu finden sei, antwortete die US-Amerikanerin: „Es ist lustig, denn als ich meine Liste zum ersten Mal sah, war meine erste Reaktion: Oh, verdammt, das kann ich nicht posten, weil ich auf meiner eigenen Liste bin. Das ist ein bisschen eingebildet.“ Sie höre aber nicht nur ihre eigenen Lieder, sondern auch Dolly Parton, ABBA, Kacey Musgraves und die Bee Gees. Carpenter hatte in diesem Jahr mit „Espresso“ und „Please Please Please“ zwei Sommerhits gelandet, ihr Album „Short n’ Sweet“ steht auf Platz drei der weltweit meistgestreamten Alben.

(Foto: Stuart C. Wilson/Getty Images)

Jim Carrey, 62, Schauspieler, wäre lieber Keanu Reeves, 60, Schauspieler. „Er ist der Mann, der jeder Mann sein möchte“, sagte er in einem Video-Interview mit dem US-Portal Access Hollywood. Reeves habe so eine „wunderschöne, stoische Art“ und sei „sehr cool“. Die beiden Hollywoodstars sind in der englischen Original-Version des neuen Kinderfilms „Sonic the Hedgehog 3“ als Synchronsprecher im Einsatz, Reeves spricht einen Igel, Carrey einen verrückten Wissenschaftler.

(Foto: Scott A Garfitt/dpa)

Richard Gere, 75, Schauspieler, wollte erst nicht Edward Lewis sein. Als der US-Amerikaner im „Awards Chatter“-Podcast nach seiner Rolle des verliebten Geschäftsmannes im Kinoklassiker „Pretty Woman“ gefragt wurde, antwortete er: „Ich las das Drehbuch und sagte: Das ist nichts für mich.“ Sein erster Eindruck von Edward sei gewesen, dass dieser „nur ein Anzug“ sei. Er habe sich dennoch mit Regisseur Garry Marshall getroffen und diesem gesagt: „Schau, ich sehe da keinen Charakter.“ Man habe dann beschlossen, gemeinsam an der Figur zu arbeiten. „Pretty Woman“ ist eine der erfolgreichsten romantischen Komödien der Filmgeschichte.

Megan Fox und ihr On-off-Partner Machine Gun Kelly 2022. (Foto: Chris Pizzelo/dpa)

Megan Fox, 38, schwangere Schauspielerin, bekommt moralische Unterstützung von ihrem Ex. Brian Austin Green, 51, ebenfalls Schauspieler und von 2010 bis 2021 mit Fox verheiratet, hielt dem Rapper Machine Gun Kelly, 34, Vater von Fox’ ungeborenem Kind, eine öffentliche Standpauke. Fox soll sich von dem Musiker getrennt haben, nachdem sie kompromittierende Chats mit anderen Frauen auf dessen Handy gefunden hatte. „Wie alt ist er?“, fragt Green in einem Video-Interview des Promimagazins TMZ. „Er ist in seinen 30ern, oder?“ In diesem Alter sollte man über solche Eskapaden hinweg sein. „Werde erwachsen. Sie ist schwanger!“ Fox und Green haben drei Söhne. Mit Machine Gun Kelly ist die Schauspielerin seit 2020 mal mehr, mal weniger zusammen. Im November hatte sie ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht.