Cornu aspersum , die gefleckte Weinbergschnecke, hat in Madrid den Segen eines Priesters erhalten. Eine Vertreterin dieser Schneckenart wurde am Wochenende vor der Kirche San Antón mit Weihwasser besprenkelt – geschützt in einem Glas mit einem Salatblatt. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, ist die Segnung Teil des Festes zu Ehren des Schutzheiligen der Tiere, San Antón, bei dem jedes Jahr am 17. Januar Tausende Haustiere gesegnet werden. Die Tradition reicht bis ins Mittelalter zurück: Damals baten Bauern um Gottes Schutz für ihre Nutztiere.

Meghan, Herzogin von Sussex (Foto: Evan Agostini/AP/dpa)

Meghan, 44, Herzogin von Sussex, zeigt sich nostalgisch. Die Herzogin postete auf Instagram ein privates Foto mit Prinz Harry aus dem Jahr 2016. Es zeigt das Paar während einer Reise nach Botswana – leger gekleidet, eng umschlungen, lachend. „Wenn 2026 sich anfühlt wie 2016 … das versteht nur, wer dabei war“, schrieb Meghan dazu. Mit dem Beitrag greift sie einen Social-Media-Trend auf, bei dem Nutzer Bilder aus 2016 aktuellen Aufnahmen aus 2026 gegenüberstellen. Meghan und Harry lernten sich im Sommer 2016 bei einem Blind Date kennen, 2017 folgte die Verlobung, 2018 die Hochzeit.

Victoria Swarovski (Foto: Jakub Porzycki/IMAGO)

Victoria Swarovski, 32, Moderatorin, und ihr Partner, Mark Mateschitz, 33, Erbe des Red-Bull-Imperiums, haben die Rallye Dakar hinter sich gebracht. „Das mit Abstand Härteste, was ich bisher gemacht habe – aber ich bin unfassbar stolz auf uns alle, dass wir es gemeinsam geschafft haben“, schrieb Swarovski auf Instagram. Die Rallye Dakar endete am Samstag nach 13 Etappen durch Saudi-Arabien. Die Rallye gilt als die bedeutendste Langstrecken- und Wüstenrallye der Welt. Laut Medienberichten starteten Swarovski und Mateschitz unter dem Pseudonym „Vic Flip“ und belegten Platz 98.

Fürst Albert II. von Monaco (Foto: Sebastian Kahnert/dpa)

Albert II. von Monaco, 67, hat sich einem kleineren medizinischen Eingriff unterzogen. Wie der Fürstenpalast mitteilte, handelte es sich um eine routinemäßige dermatologische Untersuchung, bei der eine gutartige Veränderung an Kopfhaut und Gesicht behandelt wurde. Der Eingriff sei geplant und kurzzeitig gewesen und habe einige Stiche erfordert, hieß es weiter. Worum genau es sich handelte, ließ der Palast offen.