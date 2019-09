Megan Fox

Die US-Schauspielerin, 33, ermuntert ihren Sohn zu ungewöhnlichen Outfits. Der sechs Jahre alte Noah sei kürzlich in einem Kleid zur Schule gegangen, sagte Fox in der CBS-Show "The Talk", und habe danach erzählt: "Alle Jungs haben mich ausgelacht, als ich reinkam." Sie versuche ihm beizubringen, selbstbewusst zu sein, "egal, was irgendjemand sagt". (Foto: Getty)