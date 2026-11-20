Mario Barth , 54, Comedian, macht über seinen Sauerteig keine Witze. „Meine absolute Leidenschaft ist Brot backen“, sagt er laut einer Vorab-Meldung in der Sendung „Einfach Franzi“ mit Franziska van Almsick, die am Sonntag im baden-württembergischen Privatsender Radio Regenbogen ausgestrahlt wird. „Ich schleppe ja meinen Sauerteig auch mit.“ Sein Teig sei laut Barth etwa sechs Jahre alt. Die Pflege sei für ihn Routine: „Jeden zweiten Tag Mehl und Wasser, immer zehn Gramm Mehl, zehn Gramm Wasser unterrühren, draußen stehen lassen, vier Stunden, wieder in den Kühlschrank.“ Begonnen habe er mit dem Brotbacken, als er sich nach einem Gesundheitscheck stärker mit Zutaten in Lebensmitteln beschäftigt habe.

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Jan Josef Liefers, 62, Schauspieler, macht sich Sorgen. „Wenn man in der Politik mehr schlechte Entscheidungen trifft als gute, kommen Gesellschaften ins Rutschen. Das erleben wir gerade. Und das muss man ernst nehmen“, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Wichtig sei auch, nicht zu moralisieren, sondern nüchtern über Themen zu reden. „Der tugendhafte Ton macht die Debatte so wahnsinnig mühsam, und man sieht ja, es macht nur Extremisten stark.“ Angesichts des Zuspruchs für die AfD müsse sich der Einzelne auch fragen: „Was ist schiefgelaufen, was kann ich besser machen? Das ist aber natürlich anstrengender, als empört auf die anderen zu zeigen“, sagte Liefers. Mögliche Lösungen sieht er „außerhalb des gegenwärtigen Parteiensystems und der Politik, wie wir sie bislang kennen“. Sein Vorschlag: „Vielleicht fragen wir mal mehr junge Leute, mehr Frauen? Oder setzen stärker auf Vernunft und erfahrene Praktiker, die gar nicht scharf sind auf ein gut versorgtes Amt, als auf wortreiche Ideologen?“

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Brittany Snow, 40, Schauspielerin, versucht’s noch einmal mit der Ehe. In der „Drew Barrymore Show“ bejahte sie eine entsprechende Frage der Moderatorin, ob sie wieder verlobt sei, und sagte dazu, es sei das erste Mal, dass sie darüber rede. Schon länger hatten US-Medien über eine Verlobung mit dem Fotografen und Kameramann Hunter Moreno, 32, spekuliert. Snow ist nach eigenen Worten seit der ersten Staffel der Drama-Serie „The Hunting Wives“ mit Moreno zusammen. Snow spielt eine Hauptrolle in der Serie. 2022 hatte sie die Trennung von ihrem ersten Mann Tyler Stanaland bekannt gegeben.

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Tom und Bill Kaulitz, 37, Musiker, Podcaster und kommende „Wetten, dass..?“-Moderatoren, verstehen sich in ihrer neuen Profession nicht als Profis. „Wir sind ja die Ersten, die es moderieren, die keine Moderatoren sind. Darum wollen wir die Erwartungen mal ganz runterschrauben“, sagte Bill Kaulitz in einem Interview des ZDF. „Wir haben das nie gelernt. Wir haben noch nie eine Samstagabendsendung moderiert.“ Sein Zwillingsbruder Tom ergänzte: „Am Ende des Tages kommt es weniger auf uns an, sondern vielmehr auf die tollen Gäste und die tollen Wetten.“ Sie seien „einfach nur da, um zu präsentieren und das muss man sich immer wieder einreden“. Die ZDF-Show kehrt am 5. Dezember zurück. Die Kaulitz-Brüder beerben – vorerst einmalig – Thomas Gottschalk, der das Format jahrzehntelang präsentiert hatte. Eine letzte Ausgabe mit ihm in der Hauptrolle war 2023 ausgestrahlt worden.