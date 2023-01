Marie Kondo, 38, Bestsellerautorin und Expertin für stilvolles Entrümpeln, hat in puncto Ordentlichkeit resigniert. Seit der Geburt ihres dritten Sohnes räume sie nicht mehr so zielstrebig und pedantisch auf wie früher, berichtet die Washington Post. "Mein Haus ist unordentlich", sagte Kondo demnach bei der Präsentation ihres neues Buches. Bis vor Kurzem sei sie "eine professionelle Aufräumerin" gewesen. "Das habe ich irgendwie aufgegeben, und es ist gut so. Denn nun merke ich, dass es mir wichtig ist, die Zeit mit meinen Kindern zu Hause zu genießen."

Detailansicht öffnen (Foto: Gerald Matzka/dpa)

Sebastian Krumbiegel, 56, Sänger der Band Die Prinzen, hat die Akteure der Montagsdemonstrationen dazu aufgerufen, Zeichen für Demokratie und Menschenrechte zu setzen. "Ich bin - auch mit der Erfahrung aus 1989 - überzeugt davon, dass wir gemeinsam eine Menge machen können", sagte der Frontmann der aus Leipzig stammenden Band. Teilnehmer der sogenannten Montagsspaziergänge verträten rassistische und diskriminierende Ansichten, keine demokratisch freiheitlichen Grundwerte, so Krumbiegel. Gemeinsam mit Vereinen, Parteien, Organisationen und Unternehmen hat Krumbiegel zu einer Demonstration am 30. Januar, dem Tag der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten 1933, aufgerufen. Mit illuminierten weißen Regenschirmen soll der Ring entlang der Leipziger Innenstadt zum Leuchten gebracht werden - ein Zeichen gegen alte und neue Nazis.

Detailansicht öffnen (Foto: Ralf Müller/IMAGO/Photopress Müller)

Wolke Hegenbarth, 42, Schauspielerin ("Toni, männlich, Hebamme"), hat mit ihrem dreijährigen Sohn Avi eine neue Leidenschaft: puzzeln. "Da kann ich total meditativ abschalten. Ich sitze jetzt immer über dem gleichen Flughafenpuzzle, aber es stört mich überhaupt nicht." Nachdem das erste Jahr nach der Geburt sehr schwierig für sie gewesen sei, gehe es ihr jetzt gut, sie könne auch endlich wieder besser schlafen. Hegenbarth hatte vor einigen Monaten dem Spiegel davon berichtet, wie sehr sie unter dem Schlafmangel im ersten Jahr nach der Geburt ihres Sohnes gelitten hatte.

Detailansicht öffnen (Foto: Georg Wendt/dpa)

Ernie & Bert, Fernsehlegenden, haben den 50. Geburtstag der "Sesamstraße" in der Elbphilharmonie in Hamburg noch einmal gebührend gefeiert: Die beiden Freunde sangen zusammen mit Kindern und dem NDR Elbphilharmonie Orchester bei der Veranstaltungsreihe "Konzert statt Schule" Lieder aus der "Sesamstraße". Natürlich durften auch Grobi, das Krümelmonster, und weitere Puppen aus der beliebten Kindersendung nicht fehlen. Die "Sesamstraße" war 1969 im US-Fernsehen gestartet, im Januar 1973 lief die Serie erstmals als synchronisierte Version mit deutschen Stimmen.