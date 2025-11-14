Luis Rubiales , Ex-Präsident des spanischen Fußballverbandes, stößt mit seinem neuen Buch auf familiäre Gegenwehr. Wie in einem Video zu sehen ist, warf ein Mann bei der Buchvorstellung mehrere Eier auf den 48-Jährigen und rief dabei „Schuft“. Mehrere Menschen hinderten den Ex-Funktionär dann daran, auf den Angreifer loszugehen, der Eierwerfer wurde schnell abgeführt. Laut Guardian sagte der Beworfene, dass es sich bei dem Täter um seinen Onkel handle. Im Februar 2025 war Rubiales von einem Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er bei der Siegerehrung der Frauen-WM 2023 eine spanische Spielerin ohne deren Einverständnis auf den Mund geküsst hatte. In seinem Buch „Matar a Rubiales“ (Rubiales killen) prangert er nun eine mediale und politische Verschwörung gegen seine Person an.

(Foto: Eduardo Munoz/Reuters)

Morgan Freeman, 88, stimmgewaltiger US-Schauspieler, wehrt sich gegen den Stimmenklau. Dass seine Stimme von KI imitiert werde, sei für ihn ein rotes Tuch, sagte er dem Guardian: „Imitiert mich nicht mit Falschheit. Ich mag das nicht und werde bezahlt, diese Dinge zu tun. Wenn ihr das also ohne mich macht, dann beraubt ihr mich.“ Gefragt, ob es bereits entdeckte und verfolgte Fälle gebe, sagte Freeman: „Viele, ja. Ziemlich viele.“ Seine Anwälte seien sehr beschäftigt.

(Foto: Suhaimi Abdullah/Getty Images)

Ariana Grande, 32, Schauspielerin und Sängerin, muss sich mit einem sogenannten Troll in der analogen Welt auseinandersetzen. Auf Videos ist zu sehen, wie die US-Amerikanerin bei einer Premierenfeier in Singapur von einem Mann angegriffen wird. Dieser stürmt auf Grande zu, packt sie an den Schultern und legt einen Arm um sie. Die Schauspielerin ist sichtlich geschockt. Grandes „Wicked“-Kollegin Cynthia Erivo reagierte sofort und drängte den Angreifer zur Seite, bevor Sicherheitsleute eingriffen. Der Mann gibt sich laut People-Magazin in seinen sozialen Medien unter dem Namen „Pyjama Man“ als Troll aus. Er ist demnach bereits bei früheren Promi-Events als Störenfried aufgefallen.

(Foto: Felix Hörhager/dpa)

Laura Wontorra, 36, TV-Moderatorin, benötigt weitere Nachhilfe von Max Kruse. Bei „Raabs Pokernacht“ auf RTL erzählte Wontorra, dass sie bei einem Charity-Event mal mit zwei Fußballgrößen zusammen gepokert und von ihnen gelernt habe: Claudio Pizarro und Max Kruse. Bei Letzterem zu Hause habe das Event stattgefunden, Kruse pokert laut Bild-Zeitung „mindestens semi-professionell“. „Wir hatten nicht ansatzweise eine Chance, der hat uns vernichtet“, so Wontorra. Bei Raabs Pokernacht gestand die Moderatorin außerdem, nachdem sie bei einem Bluff sofort lachen musste: „Meine Eltern sagen immer, man kann mir alles im Gesicht ablesen.“