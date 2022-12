Louis Klamroth, 33, TV-Moderator, verfügt über exklusiven Kontakt zu einer bekannten Klimaaktivistin. Im Interview mit dem Branchenportal DWDL.de bestätigte der künftige Moderator der Polit-Talkshow "Hart aber fair" eine Beziehung mit Luisa Neubauer, 26, dem Gesicht von "Fridays for Future" in Deutschland. "Da ich mit einer Person des öffentlichen Lebens zusammen bin, hat das Publikum aus meiner Sicht einen Anspruch darauf, das zu wissen", sagte er. Ein Risiko sieht er dabei nicht: "Journalistische Unabhängigkeit ist mein Grundsatz. Darauf können sich meine Zuschauerinnen und Zuschauer immer verlassen." Neubauer wird sich indes andere Talkshow-Formate für eigene Auftritte suchen müssen: "Dass meine Partnerin nicht Gast meiner Sendung sein wird, versteht sich doch von selbst", sagte Klamroth.

Jean Paul Gaultier, 70, Modedesigner, will mehr faltige Menschen auf den Laufstegen sehen. "Alter ist in der Mode immer noch ein Tabu", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Wahrscheinlich bringen Menschen das Alter nach wie vor mit einem nahenden Tod in Verbindung und sehen das darum nicht so gerne. Aber das ist wahnsinnig schade." Einmal habe er eine Kollektion nur mit weißhaarigen Models machen wollen, mit echt weißem oder grauem Haar, nicht mit Perücken. "Eine Journalistin sagte mir damals, sie glaube, das werde nicht funktionieren, weil Frauen sich damit nicht identifizieren wollen. Mensch, das ist doch falsch. Wir gehen diesen Weg doch alle irgendwann mal und darum müssen wir den Blick auf das Alter ändern."

Taylor Swift, 33, US-Sängerin, verfügt über eine ausgeprägte Arbeitsmoral. "Natürlich habe ich meinen 33. Geburtstag im Studio verbracht", schrieb sie bei Instagram. Dazu postete sie ein Foto, auf dem sie auf dem Boden vor dem Pop-Produzenten Jack Antonoff sitzt und beide Hände mit je drei Fingern in die Kamera streckt. Swift hat einen Kontrabass auf den Beinen liegen, Antonoff hält eine Gitarre in den Händen, hinter ihnen stehen Keyboards und ein Mischpult. In ihrem Post dankte Swift für "all die schönen Glückwünsche", die sie zu ihrem Geburtstag am Dienstag erhalten habe.

William, 40, britischer Thronfolger, schlendert ins nächste Jahr. Auf dem Foto der diesjährigen royalen Weihnachtskarte geht er gemeinsam mit seiner Frau Kate und den drei Kindern George, Charlotte und Luis einen Spazierweg in der Grafschaft Norfolk entlang. William trägt darauf Jeans und ein Freizeithemd, eine Hand locker in die Tasche gesteckt. Kate ist ebenfalls in Jeans und weißen Sneakern zu sehen, die Kinder tragen sommerlich kurze Hosen. Aufgenommen worden ist das Foto vor einigen Monaten von dem Fotografen Matt Porteous, der die Royals bereits mehrfach porträtiert hat.