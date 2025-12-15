Lindsay Lohan , 39, Schauspielerin, nimmt einem berühmten US-Baby den Schnuller aus dem Mund. Zumindest zeitweise wird Lohan Baby Maggie aus der Kultserie „Die Simpsons“ eine Stimme verleihen. „Was für ein wahr gewordener Traum, Teil dieser ikonischen Familie zu sein“, schrieb Lohan auf Instagram und veröffentlichte einen kurzen Ausschnitt aus einer Folge in der englischsprachigen Originalfassung, in der eine schon etwas älter gewordene Maggie davor warnt, ihren Bruder Bart Auto fahren zu lassen. Weitere Details teilten zunächst weder Lohan noch der TV-Sender Fox mit, der die Folgen in den USA ausstrahlt.

(Foto: Fredrik von Erichsen/dpa)

Joe Walsh, 78, Gitarrist, macht seinen vollen Keller zu Geld. „Ich habe Dinge aus meiner Karriere gesammelt. Ich bin jetzt 78, und es hat sich angehäuft. Außerdem bin ich ein bisschen ein Messie“, sagte der Musiker der Band Eagles der Deutschen Presse-Agentur. Am 16. und 17. Dezember findet im Internet und vor Ort in Los Angeles eine große Auktion statt, benannt nach seinem größten Solohit: „Life’s Been Good“. Verstärker, Bühnen-Outfits, ein Mischpult und rund 400 Gitarren sollen weg. Auch von Autos und selbstgebauten Funkgeräten will sich der Gitarrist trennen. „Wir alle sammeln, das liegt in der menschlichen Natur“, sagte Walsh. Es sei an der Zeit, einige „Schätze“ in die Hände von Fans zu geben.

(Foto: Charles Sykes/Invision/dpa)

Mariah Carey, 56, Sängerin, singt auch noch etwas anderes als „All I Want for Christmas Is You“. Die US-Amerikanerin wird bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d’Ampezzo auftreten. Das kündigten die Organisatoren 53 Tage vor der Show an. „Der amerikanische Superstar wird am 6. Februar 2026 im Olympiastadion San Siro zu den Hauptacts gehören und den Eröffnungsabend mit einem unvergesslichen Auftritt bereichern“, hieß es in der Mitteilung. Die 56-jährige Carey hatte erst jüngst mit ihrem Weihnachtshit „All I Want for Christmas Is You“ wieder einmal die Spitze der deutschen Musikcharts erobert.