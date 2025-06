Katja Krasavice , 28, deutsche Rapperin, hat auf Tiktok gebeichtet. Sie sei „letztens bei ’ner Freundin gewesen“ und habe „ein, zwei Drinks getrunken“, sagt Katja Krasavice in einem Video auf der Plattform . „Bin Auto gefahren, wurde von der Polizei angehalten.“ Sie bereue das „extrem“. „Das würd’ ich nie wieder machen, ich hab’ mich und andere gefährdet“, sagte sie und appelliert an ihre Follower: „Macht das nicht, geht gar nicht.“

Barbara Salesch (Foto: Friso Gentsch)

Barbara Salesch, 75, TV-Richterin, hat ein Kompliment von ihrer Haushaltshilfe erhalten. „Wenn ich für eine Fernsehproduktion abgeholt werde, sagt sie immer zu mir: ‚Sie sehen aber frisch aus!‘“, sagte Salesch der Deutschen Presse-Agentur. Ihre Haushaltshilfe finde, dass Salesch viel lebendiger aussehe, wenn sie arbeite. An dieser Analyse sei sicherlich auch „etwas dran“.

Leo XIV. (Foto: Remo Casilli/REUTERS)

Leo XIV., 69, Papst, hat sich um einen neuen Personalausweis gekümmert. Leo XIV. ist nicht nur der erste US-Amerikaner im Papstamt, er hat auch die Staatsbürgerschaft Perus. Für den neuen peruanischen Ausweis reisten Mitarbeiter des Nationalen Registers für Identifikation und Personenstand (Reniec) des südamerikanischen Landes am Freitag in den Vatikan, um dort die dafür notwendigen Daten wie Fingerabdrücke und Unterschrift des Papstes einzuholen, wie peruanische Medien berichten.In einem für Peru historischen Ereignis habe Leo XIV. seine Privatadresse und das Foto für seinen neuen Personalausweis aktualisiert, berichtete das Portal Peruinforma. Nun werde er den neuen elektronischen Ausweis DNI 3.0 erhalten, der nicht abläuft.

Wombach (Foto: IMAGO)

Wombach, 699, unterfränkisches Dorf, will den größten Kartoffelkloß der Welt zubereiten. Der Kloß soll am 21. Juni im Rahmen des Dorffests zum 700-jährigen Bestehen zubereitet werden und den aktuellen Rekordhalter aus Jena überbieten, deren Kloß vor einigen Jahren 365 Kilogramm auf die Waage brachte. In Wombach wird ein Gewicht von 400 Kilogramm angestrebt. Der Kloß soll in einem Edelstahltank mit rund 3000 Liter Wasser gegart werden, die geplante Garzeit beträgt nach Berechnungen der Wombacher um die 20 Stunden. Damit Wombach am Ende den Rekord zugesprochen bekommt, muss der Kloß auch vollständig aufgegessen werden.