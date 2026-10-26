Lewis Hamilton , 41, zweibeiniger Formel-1-Fahrer, verteilt ein vierbeiniges Geschenk. In einem Video auf dem Tiktok-Account der Formel-1 sprach er darüber, was ihm abseits des Rennfahrens Freude bereite. „Die Kinder meiner Freundin“, sagte er. „Ich liebe es, Zeit mit ihnen zu verbringen.“ Sie habe vier, sagte er weiter. „Ich habe ihnen dieses Jahr einen Hund gekauft, der kleine Halo ist ein neues Mitglied dieser Familie.“ Bei dieser Freundin soll es sich nach Medienberichten um Kim Kardashian , 46, handeln, die vier Kinder hat und mit der sich Hamilton zuletzt öfter öffentlich zeigte. Hamilton hatte auf Instagram ein gemeinsames Foto hochgeladen. Kardashian wurde zuletzt von der Times gefragt , ob sie darüber sprechen wollte. Sie sagte lediglich: „Bei allem Respekt – ich würde es wohl lieber lassen.“ Sie sprach auch über ihr Leben als Single, jedoch in der Vergangenheit. Kardashian war von 2014 bis 2022 mit dem Rapper Kanye West , 49, verheiratet, inzwischen bekannt als Ye.

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Martina Reuter, 46, Shopping-TV-Moderatorin, zeigt den Kameras inzwischen lieber ihren Bizeps anstatt in drei, ... zwei, ... eins ... ausverkaufte Blazer und Blusen. Bei einem Bodybuilding-Wettkampf, den NPC New England Championships in Boston, USA, gewann sie einen 2. und einen 4. Platz in der Kategorie Fit Model in zwei unterschiedlichen Altersklassen. Noch vor zweieinhalb Jahren hatte Reuter laut Bild ein Körpergewicht von 125 Kilogramm und warb für eine Kollektion namens „Curvy Me“. Inzwischen wiege sie 63 Kilogramm, sie verfügt über einen augenscheinlich durchtrainierten Körper. „18 Monate konsequentes Krafttraining, tägliche Disziplin, unzählige Stunden im Fitnessstudio und der unerschütterliche Glaube an mich selbst haben mich bis nach Amerika gebracht“, sagte sie zu Bild. „Ich kann es noch immer nicht glauben. Als mein Name aufgerufen wurde, war das einer der emotionalsten Momente meines Lebens. Martina Reuter. Austria. Zweiter Platz. Das war komplett irre!“ Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sie Zweite von zwei und Vierte von vier Teilnehmerinnen wurde. Reuter war langjährige Moderatorin unter anderem für den deutschen Teleshoppingsender HSE.

Foto: CJ Rivera/Invision/dpa

Sylvester Stalone, 80, Schauspieler, spürt das Alter. Zahlreiche Rückenoperationen würden ihm mittlerweile das Aufstehen schwer machen. „Körperlich fühle ich mich manchmal am Morgen so, wie ich bei Rocky aussah“, sagte er zu Bild. Doch am Set spüre er seinen Ehrgeiz: Die jungen Kollegen würden ihn anspornen, ebenfalls seine Töchter, die 24, 28 und 39 Jahre alt sind. „Ich liebe es, wegen der Herausforderung zu arbeiten und zu sehen, ob ich mithalten kann.“ Das Konzept, wie er seine Rollen definiert, beschrieb er so: „Ich wollte einen Gangster spielen, mit dem die Leute eigentlich zusammen sein wollen.“ Einer, der sein Gegenüber unterhält statt einschüchtert.

Foto: Manuel Lorenzo/picture-alliance/ dpa

Felipe, 58, spanischer König, ist operiert worden. Am Samstag habe es bei ihm einen medizinischen Eingriff am linken Auge wegen eines Grauen Stars gegeben. Der Routineeingriff habe ungefähr eine halbe Stunde gedauert und sei ohne Komplikationen verlaufen, meldete die Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf das spanische Königshaus. Felipe verbrachte demnach die Nacht in einer Augenklinik. Der Graue Star – medizinisch Katarakt genannt – ist eine Augenerkrankung, bei der sich die ursprünglich klare Augenlinse zunehmend eintrübt. Dadurch sieht man verschwommen, weniger kontrastreich und ist oft lichtempfindlicher. Die Behandlung erfolgt im Normalfall durch eine Operation, bei der die getrübte Linse entfernt und durch eine künstliche Linse ersetzt wird. Der Eingriff erfolgte den Angaben zufolge in einer Augenklinik in der Stadt Oviedo im Norden Spaniens. Felipe absolvierte in der Gegend mit seiner Frau, Königin Letizia, und den Töchtern, der Prinzessin von Asturien Leonor und Infantin Sofía, zuvor mehrere Auftritte rund um die Verleihung der Prinzessin-von-Asturien-Preise. Die Familie hielt sich dort mehrere Tage auf.