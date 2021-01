Leute des Tages:Simone Thomalla und ihre Waage

Die Schauspielerin sieht in ihrem Partner den perfekten Ausgleich - auch wegen dessen Sternzeichens. Ben Affleck mistet aus, und DJ Ötzi hat sich ausgesprochen.

Detailansicht öffnen (Foto: Gerald Matzka/dpa)

Simone Thomalla, 55, Schauspielerin, sticht. "Ich bin Widder, habe folglich Hörner", sagte sie der Zeitschrift Bunte. Sie könne unbequem sein und manchmal starke Stimmungsschwankungen haben, deswegen habe es ihr Partner Silvio Heinevetter, 36, Handballer, "nicht immer leicht mit mir". Dass ihre Beziehung trotzdem gelinge, sei Heinevetters Sternzeichen geschuldet. "Silvio ist Waage", sagte Thomalla, "er flippt nur auf dem Spielfeld aus, sonst ist er im besten Sinne ausgeglichen. Er erdet mich. Der perfekte Ausgleich zu mir."

Detailansicht öffnen (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Gerhard Friedle, 50, DJ Ötzi, hat sich mit seinem Vater versöhnt, kurz bevor dieser starb. "Eine Woche vor seinem Tod hatte ich einen Auftritt in Stuttgart. Auf dem Heimweg überkam mich ganz plötzlich der Gedanke, ich müsse jetzt sofort zu meinem Vater fahren", sagte Friedle in der Illustrierten Bunte. Heute sei er froh, dass er ihn besucht habe, obwohl sie stets ein schwieriges Verhältnis gehabt hätten. Im Alter von 70 Jahren sei Anton Friedle gestorben. "Wir haben uns ausgesprochen und versöhnt, und ich hab dadurch jetzt ein leichteres Dasein und darf in Freiheit leben", sagte Friedle.

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Pizzello/dpa)

Ben Affleck, 48, US-Schauspieler, hat ausmisten lassen. Paparazzi-Fotos der Daily Mail zeigen einen Mann, der vor Afflecks Anwesen in Los Angeles einen lebensgroßen Pappaufsteller im Müll entsorgt. Es soll derselbe Pappaufsteller sein, mit dem Afflecks Kinder noch im Sommer beim Spielen fotografiert worden sind: ein Abbild von Ana de Armas, 32, Bond-Girl, die gerade ihre Beziehung zu Affleck beendet hat. Angeblich spielte die gebürtige Kubanerin mit dem Gedanken, Los Angeles zu verlassen. Da Afflecks Kinder aus einer vorherigen Ehe in der Pazifikstadt leben, soll dieser einen Umzug aber abgelehnt haben.

Detailansicht öffnen (Foto: Yui Mok/dpa)

Dolly Parton, 75, US-Country-Sängerin, hat sich zum Geburtstag nichts gewünscht, sondern nur gefordert: "In diesem Jahr ist mein Geburtstagswunsch ein Aufruf zur Herzlichkeit", schrieb Parton auf Twitter. Dazu teilte die Sängerin ein altes Foto in Schwarz-Weiß, das sie mit breitem Lächeln und ihren berühmten Locken zeigt. "Wir können nicht nur auf einen besseren Tag hoffen, wir müssen für einen besseren Tag arbeiten."

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/AP)

Alex Rodriguez, 45, ehemaliger US-Baseballer, hofft, eine seiner Sportweisheiten im echten Leben erfüllt zu bekommen. Nach zwei coronabedingten Absagen seiner Hochzeit mit US-Sängerin Jennifer Lopez, 51, soll 2021 tatsächlich geheiratet werden. "Weißt du, wir haben es 2020 zweimal versucht. Wir wurden zweimal von Covid-19 gehindert. Im Baseball sagt man: 'Aller guten Dinge sind drei'" sagte Rodriguez in der Tonight Show mit Jimmy Fallon. Wenn sie schon heirateten, dann wollten Rodriguez und Lopez "eine richtige Hochzeitsfeier!".

Detailansicht öffnen (Foto: Amir Cohen/dpa)

Benjamin Netanjahu, 71, israelischer Premierminister und erster Impfling des Landes, bewahrt die Spritze seiner Corona-Impfung in einem gläsernen Schrein in seinem Büro auf. Die dazugehörende Plakette zitiert seine längst historische Aussage beim Vollzug: "Ein kleiner Stich für einen Menschen, ein großer Schritt für die Gesundheit aller." Die Spritze, die neben einem Raketenmodell im Regal steht, soll seine künftigen Besucher an Israels Impferfolg erinnern.