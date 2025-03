Scarlett Johansson , 40, Marvel-Heldin, hat eine traurige Botschaft für ihre Fans: Sie werde nicht noch einmal in die Rolle der kämpferischen Spionin Natasha Romanoff alias „Black Widow“ schlüpfen, sagte sie in einem Interview mit der Zeitschrift InStyle . „Natasha ist tot. Sie ist tot. Sie ist tot. Okay?“ 2010 war Johanssons Rolle in „Iron Man 2“ der Startschuss für zahlreiche Marvel-Filme – bis sich schließlich 2019 die Figur Natasha Romanoff in „Avengers Endgame“ opferte. Allen Fans, die bis heute an ihre Rückkehr glaubten, sagte die US-Schauspielerin nun: „Wir müssen sie gehen lassen. Sie hat die Welt gerettet. Lasst sie ihren Heldenmoment haben“.

(Foto: Jordan Strauss/dpa)

Rosie O'Donnell, 62, US-Entertainerin, bleibt ihrer Heimat vorerst fern. Die ehemalige Moderatorin der „The Rosie O'Donnell Show“ und Darstellerin von Betty Geröllheimer in „The Flintstones“ ist im Januar von den USA nach Irland ausgewandert. Sie werde erst zurückkehren, wenn sich die politische Lage in ihrem Heimatland verbessere, sagte sie in einem Video auf Tiktok. Obwohl sie nie daran gedacht habe, in ein anderes Land zu ziehen, sei es nun das Beste für sie und ihr zwölfjähriges Kind. „Ich vermisse meine anderen Kinder, ich vermisse meine Freunde, ich vermisse viele Dinge aus dem Leben zu Hause“. Aber erst, wenn es sicher ist, dass alle Menschen in Amerika gleiche Rechte haben, werde sie über eine Rückkehr nachdenken, sagte die lesbische Komikerin, die sich für die Rechte von Homosexuellen einsetzt. „Ich bin gerade dabei, die irische Staatsbürgerschaft zu beantragen, da ich irische Großeltern habe“, so O'Donnell. Die Menschen seien sehr nett, bisher sei es „ganz wunderbar“.

(Foto: Martin Steinthaler/dpa)

Max Müller, 60, „Rosenheim-Cops“-Star, hat am selben Tag Geburtstag wie seine Mutter Mathilde. „Wir treffen uns in einem unserer Lieblingslokale, essen was Nettes und stoßen aufs Leben an“, sagte der Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur. Müllers Mutter feiert am heutigen Mittwoch ihren 86. Geburtstag, der Schauspieler selbst seinen 60. „Ich mag die 60 als Zahl durchaus – als Altershinweis schon etwas weniger.“ Der Österreicher, der auch eine Ausbildung zum Opernsänger vorweisen kann, ist seit der ersten Folge von „Die Rosenheim-Cops“ im Jahr 2002 als TV-Polizist Michael „Michi“ Mohr dabei. Damals ahnte er noch nicht, dass die Serie so langlebig sein würde. „Aber ich freu’ mich jedes Mal, wenn’s heißt: Es geht weiter – Ihr dürft noch.“

(Foto: Jordan Strauss/dpa)

Millie Bobby Brown, 21, Netflix-Star, kann sich nach eigenen Worten vorstellen, viele Kinder mit ihrem Mann Jake Bongiovi zu haben. „Ich will wirklich eine große Familie“, sagte die Britin in dem Podcast „Smartless“ mit den drei Schauspielern Jason Bateman, Will Arnett und Sean Hayest. „Ich bin eins von vier Kindern. Er ist einer von vier. Es ist also definitiv in unserer Zukunft“. Brown spielte in der Science-Fiction-Serie „Stranger Things“ die Figur der Eleven, außerdem die Hauptrolle im Netflix-Märchen „Damsel“ sowie in der Detektiv-Serie „Enola Holmes“.