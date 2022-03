Schauspielerin Lily Collins hatte in Paris Schuhprobleme. Dschingis-Kahn-Sänger Leslie Mandoki würde für den Frieden in der Ukraine ausnahmsweise noch mal "Moskau" singen.

Lily Collins, 33, britische Schauspielerin, geht zu Absätzen auf Abstand. Bei den Dreharbeiten zur Netflix-Serie "Emily in Paris" habe sie unter ihren High Heels gelitten, erzählte sie in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon. "Du würdest nicht glauben, wie schmerzhaft das in Paris sein kann", sagte sie. "Ich bin tatsächlich buchstäblich jede Woche zu einem Podologen gegangen, der meine Füße wieder richten musste, weil ich die ganze Zeit hohe Absätze trug." Sie hätte nichts dagegen, wenn Serienheldin Emily eine Staffel lang mal nur flache Schuhe tragen würde, sagte Collins. "Ich benötigte Einlagen, die für jedes Paar Schuhe gefertigt wurden. Ich scherze nicht. Ich habe mich uralt gefühlt."

Detailansicht öffnen (Foto: Henning Kaiser/dpa)

Leslie Mandoki, 69, ungarisch-deutscher Musiker, würde für den Frieden ausnahmsweise noch einmal von Moskau singen. 1979 brachte seine Band Dschingis-Kahn das Lied "Moskau" heraus. 40 Jahre habe er das Lied nicht mehr vorgetragen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Es gäbe nur einen einzigen Grund, das zu tun: wenn ich die russischen Soldaten damit davon abbringen könnte, auf ihre ukrainischen Schwestern und Brüder zu schießen." Ursprünglich sei es als Eröffnungslied für die Olympischen Spiele 1980 in Moskau geplant gewesen, die Staaten wie die USA und die Bundesrepublik Deutschland aber wegen des damaligen Einmarschs der Sowjetunion in Afghanistan boykottierten. Die russische Invasion in der Ukraine gehe ihm sehr nahe, sagte Mandoki. "Ich fühle mit den Flüchtlingen aus der Ukraine, die versuchen, der Grausamkeit dieses erbarmungslosen Krieges zu entkommen." Er selbst ist 1975 aus Ungarn nach Deutschland geflohen.

Detailansicht öffnen (Foto: Toby Melville/dpa)

Prinz William, 39, Nummer zwei in der britischen Thronfolge, schämt sich für seine Vorfahren. "Ich möchte meine tiefe Trauer zum Ausdruck bringen. Sklaverei war abscheulich", sagte er auf einer Jamaika-Reise in der Hauptstadt Kingston. "Sie hätte nie stattfinden sollen." Er stimme mit seinem Vater, dem britischen Thronfolger Prinz Charles, überein, der im vergangenen Jahr bei einem Besuch in Barbados gesagt hatte, "die entsetzliche Grausamkeit der Sklaverei" werde immer ein Schandfleck der Geschichte sein. Demonstranten hatten eine offizielle Entschuldigung der Royal Family für ihre Rolle im Kolonialismus und beim Sklavenhandel gefordert. Ein Vertreter einer jamaikanischen Rastafari-Gruppe sagte der Nachrichtenagentur PA zufolge: "Wir können nur Menschen vergeben, die anerkennen, dass das, was sie getan haben, falsch war und bereit sind, die Verletzung des von ihnen begangenen Unrechts wiedergutzumachen."