Detailansicht öffnen (Foto: imago images/MediaPunch)

Ava Max, 26, US-Popsängerin, lässt sich gerne mit ihrer Kollegin Lady Gaga vergleichen, aber nur in musikalischer Hinsicht. "Es ist grundsätzlich eine Ehre, mit so einer großen Künstlerin verglichen zu werden", sagte Max der Welt. "Wobei Frauen auch sehr häufig nur aus oberflächlichen Gründen miteinander verglichen werden. Wenn es dabei nur darum geht, dass Lady Gaga und ich beide lange blonde Haaren tragen - dann finde ich das sehr seltsam." Leute, die im Internet behaupteten, sie sei die Tochter von Lady Gaga, "haben offenbar zu wenig zu tun".

Detailansicht öffnen (Foto: Matt Dunham/dpa)

Prinz William, 38, britischer Thronfolger, übt sich in vornehmer Zurückhaltung. Weil er keine Sorgen auslösen wollte, soll er angeblich eine Corona-Infektion geheim gehalten haben, berichtet The Sun. Laut BBC sei William etwa zur gleichen Zeit wie sein Vater Prinz Charles positiv auf das Virus getestet worden, Prinz Charles hatte im März leichte Symptome einer Covid-19-Erkrankung. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Genesung sagte er, er habe während seiner Erkrankung den Geschmacks- und Geruchssinn verloren.

Detailansicht öffnen (Foto: imago images/Nordphoto)

Mattéo Guendouzi, 21, französischer Neuzugang von Hertha BSC Berlin, darf seine Haare weiter wachsen lassen. "Er kann es tragen. Es ist für ihn ein Wiedererkennungswert. Solange die ihm nicht ins Gesicht fallen, ist alles gut", sagte Hertha-Sportdirektor Arne Friedrich am Sonntag dem TV-Sender Sky. Guendouzis Frisur erinnert an die des Brasilianers David Luiz, mit dem er früher bei Arsenal London spielte. Seine Frisur sei aber die "beste der Premier League", sagte Guendouzi mal in einem Interview.

Detailansicht öffnen (Foto: happy-three/PR)

Hope Segoine, 10, koreanisch-amerikanische Sängerin, hat einen Youtube-Rekord aufgestellt. Ihr vor vier Jahren hochgeladenes Video des Kinderlieds "Baby Shark", aufgenommen von der südkoreanischen Firma Pinkfong, ist jetzt das meistgesehene Video auf der Plattform. Mit mehr als sieben Milliarden Aufrufen hat Segoine das puertoricanische Pop-Duo Luis Fonsi and Daddy Yankee mit seiner Single "Despacito" aus dem Jahr 2017 von der Spitze verdrängt. Das Lied "Baby Shark" ist nur eine Minute und 21 Sekunden lang und besteht vor allem aus dem Wiederholen der Silben "doo-doo-doo-du-du-du-du-du-du".

Laeek Khan, indischer Arzt, ist auf einen Flaschengeist hereingefallen. Zwei Männer hatten ihm angeblich für sieben Millionen Rupien (umgerechnet etwa 80 000 Euro) eine Wunderlampe verkauft, wie sie im Volksmärchen "Aladin und die Wunderlampe" vorkommt, berichtet der Guardian. Erst später realisierte Khan, dass die Lampe keine magischen Kräfte besitzt, und ging zur Polizei. Die Betrüger wurden festgenommen. Bei der Vorführung hätten die beiden Männer sogar einen Flaschengeist aus der Lampe gerufen, so Khan. Ihm sei aber erst nach dem Kauf aufgefallen, dass einer der Männer sich als Geist verkleidet haben musste.