Leute des Tages:Das Tier in ihr

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Young/dpa)

Meryl Streep, 71, US-Schauspielerin, hat in der Quarantäne vergessen, wie man schauspielert. "Ich war so schlecht", sagte die Oscar-Preisträgerin im Gespräch mit Talkmaster Stephen Colbert. "Ich konnte mich an nichts erinnern." Vor Beginn des Drehs ihres neuen Films sei Streep "total allein" in Quarantäne gewesen. "Und meine erste Szene bestand darin, als Präsidentin ein Stadion voll mit 20 000 Menschen zu betreten, mein großes Gesicht auf dem Großbildschirm vor mir, und ich bin total durchgedreht."

Detailansicht öffnen Gülcan Kamps (Foto: instagram/guelcankamps)

Gülcan Kamps, 38, ehemalige Moderatorin, fühlt sich wohl. Ihr Sixpack sei zurzeit im Urlaub, schreibt Kamps auf Instagram unter ein Foto, das sie mit Leoparden-Hose zeigt. Im Dezember gönne sie sich jedes Jahr "viel Genuss" und habe daher zugenommen. "Schwankungen sind das normalste auf der Welt und solange ihr gesund seid und euch gut fühlt, ist alles wunderbar", schreibt Kamps weiter.

Detailansicht öffnen (Foto: Uwe Anspach/dpa)

Konstantin Wecker, 73, Liedermacher, muss weiter arbeiten. "Ich nehme nach wie vor gern Platten auf, aber ich konnte mich auch nie auf ein Rententeil zurückziehen", sagte Wecker dem Mannheimer Morgen. "Ich habe keine Rente, schlicht und ergreifend."

Detailansicht öffnen (Foto: Andrew Matthews/dpa)

Zara Tindall, 39, angeblich Lieblingsenkelin der britischen Königin, muss Scherze ertragen. Ihr Ehemann, Mike Tindall, 42, verkündete in seinem Podcast die Schwangerschaft seiner Frau. "Es war eine gute Woche für mich, wir hatten einen kleinen Ultraschall vergangene Woche - ein dritter Tindall ist unterwegs", sagte Tindall. Da das Kind während der Corona-Pandemie gezeugt worden sei, werde es wohl Covy oder Coveena heißen.

Detailansicht öffnen (Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa)

Dionne Warwick, 79, US-Sängerin, hat sich einen bestimmten Artikel verpasst. Nachdem sie sich über Rapper "Chance the Rapper", 27, lustig gemacht und gefragt hatte, warum er sich "the Rapper" nenne, wo doch jeder wisse, er sei ein Rapper, entsteht aus dem Twitter-"Streit" nun ein gemeinsames Charity-Lied der beiden. Warwick kommentierte diese Kollaboration in einem Tweet, in dem sie sich als "Dionne the Singer" ankündigt.

Detailansicht öffnen (Foto: Jan Woitas/dpa)

Jürgen Klopp, 53, Fußballtrainer, will irgendwann in einer Gegend mit gutem Wetter zu Hause sein. "Ich war sieben Jahre in Dortmund und werde dann neun Jahre in Liverpool gewesen sein. Das bedeutet 16 Jahre Schlechtwetter-Region", sagte der Trainer des FC Liverpool der Sport Bild. "Mein Ziel für später ist, glücklich an einem sonnigen Ort mit meiner Familie leben." Im Sommer hatte er im SWR noch angekündigt, "zum Leben definitiv, nach meiner Karriere" nach Deutschland zurückzukehren. "Sehr wahrscheinlich sogar nach Mainz." In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt war Klopp 18 Jahre als Spieler und als Trainer tätig.