Leute des Tages:Danke, liebe Handwerker!

Detailansicht öffnen (Foto: Hannah McKay/Reuters)

Melania Trump, 50, scheidende US-Präsidentengattin, hinterlässt den künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern des Weißen Hauses eine nagelneue Immobile. Per Pressemitteilung gab sie die Fertigstellung eines Tennis-Pavillons auf dem Südgelände des Anwesens bekannt und bedankte sich bei den "zahlreichen talentierten Handwerkern". Sie hoffe, dass dieser private Raum zukünftigen Präsidentenfamilien als Ort der Entspannung und Versammlung dienen werde. Der Bau war durch Spenden finanziert worden.

Detailansicht öffnen (Foto: Brendan Smialowski/AFP)

Anthony Fauci, 79, US-amerikanischer Immunologe, leidet unter einer Mischung aus Heimweh und Heißhunger. Der in Brooklyn aufgewachsene Corona-Experte antwortete in einem Gespräch mit dem New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo auf die Frage, was er im fernen Washington D.C. (365 Kilometer Entfernung) an seiner Heimat vermisse: "Nathan's Hotdog" und ein "dampfendes Pastrami-Sandwich". Die beiden typischen New Yorker Gerichte bezeichnete Fauci in dem Interview lächelnd als "comfort food" - also Essen, das bei ihm warme Erinnerungen weckt.

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/AP)

Gwen Stefani, 51, US-Sängerin, wartet noch mit der Hochzeit. "Ich will nicht mit Munschutz heiraten", sagte sie in der Radiosendung "On Air with Ryan Seacrest". Außerdem sollten ihre Eltern unbedingt dabei sein, aber schon zu Thanksgiving hätten sie sich nicht zum Familientreffen getraut. "Selbst wenn wir nur im Familienkreis heiraten würden, wären wir zu viele für Corona." Sie wolle abwarten, wie sich die Lage in den nächsten Monaten entwickle. Stefani ist seit dem 27. Oktober mit Countrysänger Blake Shelton, 44, verlobt.

Detailansicht öffnen (Foto: Reese Witherspoon/Twitter)

Reese Witherspoon, 44, US-Schauspielerin, hat ihre Tochter zum Partnerlook genötigt. Auf Twitter teilte sie ein Foto von sich und Tochter Ava Philippe, 21, auf dem sie beide einen Weihnachtspullover mit identischem Motiv, aber in unterschiedlichen Farben tragen, Witherspoon in Rot und Philippe in Weiß. "Ok. Es ist 100 Prozent wahr, dass ich sie anflehen musste, einen passenden Weihnachtspullover... Aber ist das nicht süß?!?!", schrieb Witherspoon dazu. Identisch sind auch die Weihnachtstassen in ihren Händen und vor allem ihre Grübchen. Ihre Tochter schrieb zurück: "Hehe, ich liebe dich."

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Khloé Kardashian, 36, US-Promifamilienmitglied, hat Weihnachten abgesagt. "Wir haben entschieden, dass wir dieses Jahr keine Party an Heiligabend feiern", schrieb sie auf Twitter, es sei schätzungsweise das erste Mal seit 1978, dass die Riesensause mit prominenten Gästen ausfallen müsse. Auch das traditionelle Weihnachtsfoto des Kardashian-Jenner-Clans werde es diesmal nicht geben, denn: "Corona hat die Macht übernommen."