Meghan, 39, Herzogin von Sussex, schreibt jetzt auch Kinderbücher. "'The Bench' begann als Gedicht, das ich für meinen Ehemann zum Vatertag geschrieben habe, im Monat, nachdem Archie geboren wurde", sagte Meghan einer Mitteilung des Verlags Penguin Random House zufolge. "Dieses Gedicht ist dann zu dieser Geschichte geworden." Das so entstandene Kinderbuch erzähle vom engen Band zwischen Vater und Sohn - gesehen durch die Augen einer Mutter.

Will Smith, 52, US-Schauspieler, will sich einen Wunsch erfüllen. "Ich liebe diesen Körper, aber ich möchte mich besser fühlen", schreibt Smith auf Instagram unter ein Foto, das ihn in Unterhose zeigt. "Ich werde in die beste Form meines Lebens kommen!!!!!" Sein Körper habe ihn durch eine ganze Pandemie getragen und durch unzählige Streifzüge in die Speisekammer. Am Vortag hatte Smith auf Instagram bereits ein anderes Bild von sich geteilt und dazugeschrieben: "Ich bin in der schlechtesten Form meines Lebens."

Michael D. Higgins, 80, irischer Präsident, hat einen Sympathieträger. Das irische Präsidentenamt hatte in sozialen Medien ein Video mit dem Titel "Hinter den Kulissen" veröffentlicht, darin zu sehen: Higgins' etwa sieben Monate alter Berner Sennenhund, der während eines TV-Interviews spielerisch an Higgins' Hand knabbert, nach dessen Jacke schnappt und seine Pfoten auf dessen Körper legt. Der Clip geht seitdem viral und sammelt zahlreiche Likes und positive Kommentare.

Halima Cissé, 25, malische Mutter, wurde überrascht. Ihre Ärzte hatten die Schwangere auf eine Geburt von sieben Babys vorbereitet. Wie das malische Gesundheitsministerium nun mitteilte, brachte Cissé in Marokko aber Neunlinge zur Welt. Gesundheitsministerin Fanta Siby sagte: "Der Mutter und den Babys geht es so weit gut." Cissé ist jetzt Mutter von fünf Töchtern und vier Söhnen.

Dominik Elsner, 40, Fotograf, räumt den elterlichen Kleiderschrank aus. "Meine Mutter hatte ein unglaubliches Gefühl für Design, Eleganz und Schönheit", sagte der Sohn der vor rund zwei Jahren verstorbenen Schauspielerin Hannelore Elsner der Bunten. "Darum war es ihr ein Herzensanliegen, dass die Kleidung nicht im Altkleidercontainer verschwindet, sondern weitergetragen wird - und Hannelore somit ja auch weiterhin präsent bleibt." Geplant ist die Versteigerung ausgewählter Kleidungsstücke im Juli.