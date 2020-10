Leute des Tages:"Nichts gegen Licht, echt nicht"

Detailansicht öffnen (Foto: Imago Images/Future Image)

Jan Delay, 44, Hip-Hop- und Soul-Musiker, ist ein finsterer Geselle. "Nichts gegen Licht, echt nicht. Aber ich mag die Dunkelheit", sagte er der Zeitschrift Barbara. "Ich kann in ihr aufgehen und machen, was ich will." Er genieße die nächtliche Einsamkeit, wenn er an neuen Songs arbeite, denn "ich brauche mich nachts auf niemand anderen einlassen als auf mich selbst".

Liv Lisa Fries, 29, Schauspielerin, ist niemals radlos. "Auf dem Rad fühle ich mich lebendiger", sagte die "Babylon Berlin"-Darstellerin dem Radmagazin Karl. Sie besitze weder Auto noch Führerschein und könne sich ein Leben ohne Rad gar nicht vorstellen. "Es ist für mich eine Art Autonomie, ich kann mich dabei bewegen, wie ich es möchte."

Yasmina Filali, 46, Fußballer-Gattin, mag Fußball nicht. Am Anfang habe sie noch Interesse geheuchelt, sagte die Schauspielerin und Frau des ehemaligen Nationalspielers Thomas Helmer, 55, der Bild-Zeitung. "Doch nach 20 Jahren bin ich mit dem Thema durch. Es interessiert mich einfach nicht!" Wenn er über Fußball fachsimple, höre sie nicht zu. Ihr Mann gab die Anekdote zum Besten, wie sie während eines Champions-League-Finales auf der Tribüne ein Buch gelesen habe. "Alle haben mich fassungslos angeguckt. Gehört die wirklich zu dir?"

Michael Wendler, 48, Der Wendler, hat seinen Hit "Egal" gewinnbringend umgedichtet. In einem Werbevideo für eine Supermarktkette ist zu sehen, wie der Schlagersänger mit einem Einkaufswagen durch die Gänge cruist und Waren einlädt, während seine Frau Laura Müller, 20, auf einem Thron aus Konservendosen sitzt. Dazu singt der Wendler: "Regal."

Meghan Trainor, 26, US-Sängerin, ist in Weihnachtsstimmung. Auf Instagram teilte sie ein Foto von Tannenzweigen, Christbaumkugeln und einer Lichterkette und schrieb dazu, sie sei "überglücklich und aufgeregt". Ihre Aufregung bezieht sich aber weniger auf das Christkind als vielmehr auf ihr eigenes Baby, das sie und ihr Mann, der US-Schauspieler Daryl Sabara, 28, Anfang des nächsten Jahres erwarten. "Wir sind schwangerrrrr!", schrieb sie weiter. Auf dem Foto ist in der Mitte des weihnachtlichen Arrangements ein Ultraschallbild platziert.