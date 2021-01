Detailansicht öffnen (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Felix und Toni Kroos, 29 und 31, Fußball-Brüder, wären nichts ohne ihre Frauen. In der neuesten Folge ihres gemeinsamen Podcasts Einfach mal Luppen erzählt Felix Kroos davon, wie er das Problem der geschlossenen Friseursalons umgeht: "Ich habe mir Haarschneidegeräte besorgt und habe meine Frau rangelassen." Auch sein Bruder Toni bekommt die Haare regelmäßig von seiner Frau Jessica frisiert. Die Ergebnisse finden beide tipptopp. "Ich habe noch keine negativen Kommentare zu meiner Frisur bekommen", sagte Toni Kroos der Deutschen Presse-Agentur.

Detailansicht öffnen (Foto: Willy Sanjuan/dpa)

Paris Hilton, 39, US-amerikanische Unternehmerin, überlässt ihre Familienplanung nicht dem Zufall. Hilton verriet in dem Podcast The Trend Reporter, dass sie mit der künstlichen Befruchtung begonnen habe. Für sie sei das "der einzige Weg", um sicherzustellen, dass sie "Zwillinge haben kann, einen Jungen und ein Mädchen", meinte die Urenkelin des Hotelgründers Conrad Hilton. Ihr derzeitiger Partner, der Unternehmer Carter Reum, äußerte sich nicht zu der Angelegenheit.

Detailansicht öffnen (Foto: John Giles/dpa)

Lady Amelia und Lady Eliza Spencer, beide 28, britische Zwillinge und Models, teilen Erinnerungen an ihre 1997 verstorbene Tante Prinzessin Diana. Einmal seien sie gemeinsam am Noordhoek Beach in Kapstadt gewesen, als ein Fotograf Diana angesprochen habe, erzählte Lady Eliza dem Magazin Tatler. "Natürlich hätte es für uns ziemlich beängstigend sein können, weil wir so jung waren und nicht verstanden, was da passierte. Aber Diana verwandelte es in ein Spiel, bei dem es darum ging, wer zuerst zum Auto zurückkommt."

Detailansicht öffnen (Foto: Georg Wendt/dpa)

Tobias Schlegl, 43, Moderator und Notfallsanitäter, startet einen Lebensretter-Podcast. Mit 2Retter1Mikro möchte er Kurioses, Extremes, Schwieriges und Überlebenswichtiges aus dem Rettungsdienst an den Hörer bringen. "Das ist in der Form etwas Neues. Dass darüber Gespräche auf Augenhöhe geführt werden und man so in die verschlossene Welt wirklich eintauchen kann, das habe ich so noch nie gehört", sagte Schlegl der Deutschen Presse-Agentur.

Geoffrey Woolf, 74, britischer Ex-Anwalt, wird nach mehr als 300 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen. "Das Beste am Zuhausesein ist, nicht im Krankenhaus zu sein", sagte Woolf nach seiner Rückkehr dem Sender BBC. Der Rentner war im März vergangenen Jahres schwer an Covid-19 erkrankt und danach mehr als zwei Monate lang künstlich beatmet und ins künstliche Koma versetzt worden. Zwischenzeitlich gab es kaum noch Hoffnung - doch im Juli wachte Woolf unerwartet wieder auf.